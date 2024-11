videojocs

Més de 4.000 persones omplen SAGA, saló del gaming, en una primera jornada molt formativa

protagonisme aquest divendres l’han tingut les activitats formatives i els estudiants: n’han vingut més de 3.000 de Catalunya i Catalunya del Nord, s’ha celebrat la final del ha arrencat la Game Jump FP 2024, una Game Jam perquè alumnes de Formació Professional de videojocs creïn, durant els tres dies del saló, una demo amb què es pugui jugar. Aquesta tercera edició de SAGA porta per lemes «Hem nascut per jugar» i «#TothomÉsGamer», i tornarà a ser el punt de trobada de les comunitats catalanoparlants vinculades al món dels videojocs.



En aquest primer dia de l’esdeveniment, ja s’han obert els principals espais d’activitat que es mantindran en funcionament fins diumenge en els 7.000 metres quadrats habilitats al recinte de La Farga de l’Hospitalet. El saló ofereix un espai firal amb una setantena d’expositors entre empreses, comunitats de jugadors, centres formatius, professionals i institucions, una LAN Party que ha crescut amb una Zona Fighting ―que entre demà i diumenge acollirà el principal torneig de jocs de lluita de l’Estat espanyol―, i desenes de punts de joc, entre l'espai del retrogaming, la zona de simuladors de cotxes i els nous espais dedicats als jocs de realitat virtual, als videojocs mòbils i als videojocs més populars del mercat. A més, en aquesta tercera edició, SAGA també ha incorporat un nou Espai de la Calma, pensat en col·laboració amb la Federació Catalana d’Autisme, perquè qualsevol persona pugui descansar dels estímuls lumínics i sonors de la resta del recinte.



Umbra, guanyadors d’UB Alma Mater, el primer torneig intrauniversitari d’esports electrònics

Al migdia, a més, ha tingut lloc la final del primer torneig intrauniversitari d’esports electrònics, UB Alma Mater: primer s’han enfrontat el primer equip contra el quart, i el segon contra el tercer, i finalment s’ha fet pròpiament la final, que ha inclòs tres partides. Umbra ha estat l’equip guanyador d’una competició que es va presentar aquest estiu, que enfronta al League of Legends diferents facultats de la Universitat de Barcelona i que s’ha proposat promoure la innovació i el benestar en l'àmbit dels esports electrònics, i divulgar-hi valors com la igualtat i la sostenibilitat.

En col·laboració amb OMASHU, una empresa nascuda de la incubadora d'empreses de la UB, l'organització del torneig ha analitzat amb intel·ligència artificial i en temps real les mètriques de rendiment dels jugadors per optimitzar les estratègies durant les partides. A més, amb dades biomètriques s’han monitorat en directe els nivells d'estrès i fatiga per conèixer les combinacions òptimes de descans i estratègies, i així prevenir l'esgotament dels participants. El torneig, que demanava als participants assumir un manual de bones pràctiques i fer una formació d'equips mixtos, també ha de servir com a trampolí per a la llengua catalana en l'àmbit dels jocs en línia.

Bestiari medieval i popular català, la temàtica triada perquè els estudiants d’FP creïn una demo jugable d’un videojoc

Amb l’obertura del saló, aquest divendres al matí també ha arrencat la Game Jump FP 2024. Es tracta d'una Game Jam adreçada a l'alumnat dels centres de Formació Professional (FP) de videojocs de Catalunya (en concret, 40 estudiants organitzats en 8 equips), que haurà de crear durant el cap de setmana una demo jugable d'un videojoc amb estètica retro sobre la temàtica seleccionada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i RetroBarcelona: bestiari medieval i popular català, perquè es fa col·laboració amb el Museu d’Art Medieval de Vic, el MEV. La Game Jam finalitzarà el diumenge amb la presentació dels projectes desenvolupats i el lliurament de premis als equips guanyadors. Les categories són: Millor joc, Joc més innovador i Millor jugabilitat.

Un cap de setmana farcit d’activitats



Durant tot el cap de setmana, l’activitat a La Farga de l’Hospitalet serà frenètica. Aquest dissabte arrencaran la majoria de competicions dels principals videojocs tant al gran escenari de 14 metres com a la LAN Party. A més, dissabte a la tarda es lliuraran els tercers Premis SAGA i hi haurà una Viquimarató per augmentar el nombre d’articles sobre videojocs a la Viquipèdia en català.



Pel que fa a l’escenari principal, s’hi podran seguir en directe diverses competicions organitzades i locutades en català per Gamesports Electrònics: una Copa de les Estrelles dels millors equips de la competició LlOP del League of Legends (LOL) i dos partits d'exhibició de l'equip de League of Legends del Futbol Club Barcelona contra els dos finalistes de la Copa de les Estrelles. Les competicions LlOP són les competicions regulars de videojocs que organitza Gamesports Electrònics i que es retransmeten en català a Twitch.



La presentació dels equips serà el dissabte a les 10.15 h, i durant tot el dia es faran les eliminatòries. Les semifinals i la final seran diumenge (les semifinals a les 10 h, i la final a les 14 h) i, entremig, els finalistes s'enfrontaran al Futbol Club Barcelona a les 12 h. En l'edició d'enguany, els equips participants són Gaming Barcelona, LAL Girona, Next Level Martorell, SL Titans Reus, Dream Makers Lleida, Esports Electrònics de Girona, Dragons Gaming Barcelona, Família Iogurt Girona, Axia Reus, Fusyon Amposta, TLS Tarragona, LAG Esparreguera i Sportia Wolves Alacant.



A més de seguir-ho en directe, qui no vingui presencialment al saló també ho podrà seguir a través del compte de Twitch de Gamesports Electrònics. Els que vinguin, però, podran accedir a un punt de trobada, diumenge, amb els jugadors de tots els equips (també els del Barça eSports), parlar-hi i desafiar-los a alguna partida entre partit i partit.

Pel que fa a la LAN Party, que ja té totes les entrades venudes, permetrà que 200 persones passin tot el cap de setmana jugant amb el seu ordinador o consola en una taula, també durant les nits. Entre els jugadors confirmats hi ha TaToH, que és al top 3 mundial del videojoc Age of Empires. Enguany, en aquesta LAN també s'incorpora una Zona Fighting per acollir un dels principals tornejos estatals de jocs de lluita, el Knock Out, i per jugar a videojocs com ara el Super Smash Bros Ultimate de Nintendo (la competició individual serà dissabte i per equips, diumenge) o el Tekken 8. Aquí ja s'ha confirmat l'assistència de dos dels millors jugadors del moment: Line (campió del circuit estatal i europeu 2023) i Tibetano, l'únic català que s'ha pogut classificar per a les finals d'una fase mundial de Tekken World Tour. Serà el primer cop que les competicions oficials d'aquests videojocs es retransmetran en català.