Habitatge

Clam popular a Barcelona per un habitatge digne per a tothom

Després de setmanes d’assemblees obertes arreu del territori per denunciar el preu abusiu dels lloguers, han arribat les grans mobilitzacions a les principals ciutats de Catalunya i els carrers cèntrics de Barcelona han visualitzat aquest clam més enllà de la guerra de xifres que ens tenen acostumats per menysprear la protesta. És a dir, que hi ha un problema que no se soluciona amb promeses, sinó amb fets i amb polítiques efectives ja! o com ha dit el Sindicat de Llogeteres "convocarem una Vaga de lloguers"