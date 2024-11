Habitatge

Tot a punt per a la manifestació "S'ha acabat. Abaixem els lloguers"

S'espera una manifestació multitudinària, Només de l'anomenada Àrea metropolitana sortiran 4 columnes: La de Badalona, que recolliirà persones del Maresme; la de l'Hospitalet de Llobregat; la de Cornellà on s'aplegaran persones de Baix Llobregat Sud i la del Baix Llobregat, formada per gent de les pobloacions del nord de l'esmentada comarca.

Més de 4.000 entitats han convocat la manifestació que sortirà de la plaça de la Universitat a les 17h. Les demandes que plantegen són:

- Rebaixa dels lloguers d’un 50 %.

- Que els contractes de lloguer siguin indefinits.

-Prohibició de la compra d’habitatge per especular: prohibir les compres d’habitatge que no siguin per viure-hi.

- Recuperar habitatges per a ús residencial: que es retorni l’ús residencial dels pisos buits, turístics o de lloguer de temporada.

Segurarament, durant la marxa demanaran als lloguaters no pagar els lloguers actuals. És a dir, fer una crida a la Vaga de Llogaters