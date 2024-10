Trobades per explicar a les famílies els beneficies de triar el valencià a la matrícula escolar

Aquest divendres, 25 d'octubre, tindrà lloc el primer encontre de Plataforma per la Llengua amb famílies amb fills en edat escolar per explicar-los els beneficis de triar el valencià a la matrícula de l'escola dels xiquets. Aquesta primera cita es farà al CEIP Domínguez Roca de Petrés i hi estaran convidades les comunitats educatives dels pobles veïns. La trobada és la primera d'una gira per tot el País Valencià, que, de moment, ja preveu una segona parada a Xàtiva el dimecres 30.

Els encarregats dels encontres, si més no d'aquests primers, seran el professor Xavier Serra i la professora Sílvia Gómez. Voluntaris de l'entitat, tots dos explicaran els detalls de la nova llei de plurilingüisme i els beneficis de l'escola en valencià. A més, Plataforma per la Llengua està distribuint cartells informatius amb l'argumentari per triar el valencià a l'escola, perquè és molt important que s'escampe. Per això, l'entitat també valora positivament les accions empreses per altres col·lectius que s'han anat organitzant en paral·lel com ara l'Assemblea de Docents pel Valencià, Famílies pel Valencià i l'Assemblea de Joves pel Valencià.