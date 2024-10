docents

La Conselleria d'educació del Païs Valencià amenaça ara amb suprimir els 3200 llocs de treball creats pels acords de plantilles

STEPV ha exigit que s’adjudiquen les places que falten de manera immediata i que deixen ja de prolongar l’agonia de l’aplicació de les plantilles, ja que els dos autos del TSJ guanyats per STEPV són molt clars: la denúncia dels acords de plantilles s’han anul·lat i, per tant, cal aplicar els llocs de treball previstos per al curs 2024-25.

Davant d’aquesta proposta, la Conselleria ha contestat que si es demana al TSJ l’aplicació de l’auto, la Conselleria li demanarà al TSJ que explique com s’ha d’aplicar. Una nova estratègia per a allargar la situació i no aplicar les plantilles, ja que saben, com s’ha constatat en la reunió, que el TSJ no té perquè explicar-li a la Conselleria com s’han d’aplicar els autos.



A més, s’han atrevit a dir que la Conselleria ja està aplicant els acords de plantilles, perquè si ara construiren un centre nou, es dotaria la plantilla segons els acords, per complir amb els autos del TSJ. La Conselleria intenta, novament, burlar-se de tots nosaltres.

Però, encara més, han amenaçat que, si demanem l’aplicació dels autos, els 3.200 llocs de treball que sí que es van aplicar el curs 2023/24 no tenen perquè mantindre’s en la nova ordre de plantilles que està preparant la Conselleria per al curs que ve.

Per tant, la Conselleria intenta, d’una banda, burlar-se novament dels sindicats, del professorat i dels centres educatius i, d’altra banda, ens amenaça perquè no continuem exigint el que tots els sindicats de la Mesa Sectorial vam signar en el seu moment.

STEPV, òbviament, no tolera ni les burles ni les amenaces i demanarà al TSJ l’aplicació dels autos i convocarà pròximament mobilitzacions per exigir que s’apliquen les plantilles il·legalment denunciades per l’actual Conselleria.