26 d'octubre de 2024, marxa unitària sobre Madrid en defensa de les pensions públiques

La Unitat d'Acció Pensionista, que agrupa la major part dels moviments pensionistes de l'estat espanyol, ha convocat a Madrid una manifestació estatal en defensa de les pensions públiques. Serà el proper dissabte 26 d'octubre a les 21h

L'escenari que es viu en l'àmbit internacional suposa un increment de les amenaces sobre els drets socials i les llibertats, ja que permetrà un augment dels beneficis dels financers a costa dels pobles.

En aquesta dinàmica, els dirigents occidentals i l'OTAN augmenten la despesa militar per greixar la indústria de guerra i intentar dominar el món a través de la militarització de la societat, la justificació del genocidi i la reducció de despeses socials bàsiques com la sanitat, l'educació o les pensions.

El sistema neoliberal pretén continuar saquejant els recursos i drets de la classe treballadora, cada vegada amb menys complexos, augmentant les pressions per restringir, empobrir i intentar privatitzar tot el públic al dictat de les elits financeres.

La campanya d'intoxicació que la inflació està continguda i que l'IPC està disminuint tracta de preparar-nos perquè el 2025 es produeixin pujades salarials i de pensions públiques insuficients, que ampliarien la bretxa entre la cistella de la compra de productes bàsics de la gent i els escandalosos guanys de la banca, financeres i l'empresariat.

En aquest context d'augment de la incertesa, les plataformes i moviments pensionistes dels diferents pobles i comunitats de l'Estat espanyol cridem els més de 10 milions de pensionistes i el conjunt de la classe treballadora a continuar vigilants i mobilitzats, com anem fent des de fa més de sis anys.

Les pensions dignes no és cap regal, sinó un dret de tota la classe treballadora.

Les reivindicacions s'han expressat clarament al voltant de la suficiència de les pensions mínimes juntament amb la del salari mínim per sobre dels 1200 €, acabar amb la bretxa de gènere, assegurar l'actualització de les pensions amb l'IPC real, garantir que les jubilacions anticipades de 40 o més anys cotitzats no es penalitzin, complir l'obligació legal de l'Auditoria de comptes de la Seguretat Social, mantenir la taxa de reposició de les pensions públiques, així com aturar els intents de privatització que suposen els Plans de Pensions d'Ocupació, entre altres propostes. Tot plegat suposa unes reivindicacions clares, compartides i sentides pel conjunt del moviment pensionista.

Tanmateix, tot i que fa anys que plantegem aquestes exigències, veiem com per sota de bones paraules, les mesures que aprova el govern i que malauradament alguns dirigents sindicals accepten, sense donar explicacions als seus propis afiliats, van en el sentit contrari. Així hem de denunciar en especial com en els últims mesos:

A) Proporcionats per l'anterior ministre Escrivá a través de la llei 12/2022 s'han pactat que part dels increments salarials fossin desviats cap a «plans de pensions d'ocupació» (PPEs).

Els PPEs són productes financers («de pensions» no tenen més que el nom) de capitalització individual, on l'única assegurança és el benefici de les entitats financeres que els gestionen.

Estan «incentivats» amb diners públics (que paguem tota la societat), tenen rebaixes de les cotitzacions socials per als empresaris (menys salari indirecte de les persones treballadores, menys ingressos de la caixa de la Seguretat Social) i atorguen rebaixes en l'Impost de Societats de les empreses.

Els PPEs es nodreixen exclusivament amb diners dels i les treballadores amb part dels increments salarials pactats en conveni, que haurien d'anar a les nòmines de les persones treballadores. A la pràctica, els empresaris no aporten res als PPEs i només es beneficien de les rebaixes dels impostos i de les cotitzacions que deixen de pagar. A més, suposen el desviament de cotitzacions de la Seguretat Social cap al benefici privat debilitant d'aquesta manera les pensions públiques.

Tracten amb això de dividir encara més la classe treballadora, entre les persones que tinguin aquests PPEs i les que no tinguin (i que potser ni tan sols tinguin conveni col·lectiu).

B) Es va publicar un nou acord el 31 de juliol de 2024 entre el govern, les organitzacions empresarials CEOE/CEPYME i les organitzacions sindicals CCOO/UGT, pel qual es perllonga i desregula encara més l'edat de jubilació amb:

1) L'Ampliació dels supòsits de la jubilació parcial, com a exemple dones que tenen pocs anys de cotització per dedicar-se als treballs de reproducció i cures i necessiten un segon treball per millorar la seva pensió, autònoms i sectors en general amb pensions baixes.

2) L'Increment amb caràcter semestral del 2% de la pensió demorada, tractant de retardar l'edat de jubilació per reduir les despeses de pensions, encara que suposi per a molts col·lectius especialment castigats a igualar l'edat legal de jubilació amb l'esperança de vida.

3) La Modificació de la jubilació activa, eliminant el requisit de comptar amb la carrera completa de cotització per tenir accés a la jubilació activa i reconèixer la compatibilitat de la jubilació activa amb els incentius de la jubilació demorada.

4) Atorga més capacitat a les Mútues patronals per pressionar sobre les baixes d'incapacitat temporal, alhora que se'ls ofereix el finançament que el govern retalla a la sanitat pública per cobrir aquestes tasques. Com que no s'adopten decisions fermes per a la millora i desenvolupament dels sistemes sanitaris públics, es pretén solucionar el problema posant en mans de les mútues els diagnòstics i tractament de les patologies traumatològiques.

C) En els pròxims mesos (març de 2025) se li ha atorgat a l'AIREF (una institució al servei dels financers, controlada per la gran banca), la tasca de realitzar un informe sobre la viabilitat de les pensions públiques que, tal com critiquem en el seu moment, pot obrir una nova fase de retallades.

Davant d'això, denunciem que la taula de Diàleg Social no ens representen tant més com les persones pensionistes no participem en les eleccions sindicals, per tant, no considerem acceptables acords que ens afectin, presos sense comptar amb nosaltres. Tant més, quan s'adopten sense tenir en compte les exigències de les mobilitzacions que des de fa 10 anys s'han desenvolupat.

Per contra, després de més de sis anys de mobilitzacions, som interlocutors legítims. El mes de maig, demanem una trobada amb la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz Delgado, i encara esperem resposta.

Exigim mesures diferents.

Insistim que el Sistema Públic de repartiment és l'únic que pot garantir la solidaritat, que totes les persones treballadores tinguin pensions públiques suficients, que es millori la seguretat social i la seva cobertura universal, així com en la necessitat de derogar els aspectes negatius de totes les reformes de pensions i laborals que destrueixen els drets de les persones treballadores i pensionistes.

També recordem que retardar l'edat de jubilació augmenta les dificultats de la nostra joventut per trobar una feina digna i tenir un futur amb drets.

Però no només els pensionistes han de defensar aquest sistema, és un problema de tota la classe treballadora pel que instem tots els treballadors i sindicats que es comprometin en la defensa del sistema públic de pensions, no incloent en els convenis col·lectius l'aplicació dels PPEs.

Cridem totes les persones treballadores, de qualsevol edat, a defensar el seu dret a una pensió digna i suficient del sistema públic.

Continuem denunciant l'incompliment legal, després de més de dos anys, que suposa la no realització de l'Auditoria de comptes de la Seguretat Social, recollida en la Llei 21/2021, que demostraria la sostenibilitat del sistema i evidenciaria el deute provocat per l'ús inadequat de les cotitzacions per a despeses impròpies alienes a les pensions.

Per tot això les plataformes i moviments dels pobles i comunitats de l'Estat, coordinats a la Unitat d'Acció, convoquem tots els sectors populars a participar en una gran manifestació el 26 d'octubre de 2024 a Madrid per reivindicar els drets de les pensions públiques, per exigir que sigui escoltada la veu dels pensionistes i situar a l'agenda, com una qüestió central per a tota la societat, la defensa del Sistema Públic de Pensions.

Unitat d’Acció Pensionista