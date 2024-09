ensenyament

L’STEI Intersindical reclama la implantació del complement d’equiparació al Grup A1 per al professorat tècnic d’FP

L’STEI Intersindical denuncia que ha començat un nou curs sense que el professorat tècnic d’FP vegi acomplert el punt de l’Acord de millores, signat el febrer de 2023, en què recull que s’equipararien econòmicament al professorat de secundària que imparteix docència a Formació Professional.

El professorat tècnic de formació professional imparteix les mateixes hores de docència i dedicació que el professorat del grup A1. A més ja hi ha altres comunitats autònomes que han aplicat aquest equiparació econòmic d’acord amb el fet que tot el professorat d’FP té la mateixa dedicació, competències i responsabilitats; i per això no hi ha d’haver diferències salarials.

A Galícia, governada pel Partit Popular, els professors tècnics d’FP cobren un complement salarial perquè aquesta equiparació sigui possible. A Catalunya cobren un complement amb efectes retroactius des de l'1 de gener de 2023, mentre que al País Basc tenen un complement similar des de fa anys.

Tal com recull el punt 8 de l’Acord de millores, un cop acabat el procés d’integració del professorat tècnic d’FP al cos de secundària, “s’analitzarà en el si de la Mesa sectorial l’aproximació de les condicions sociolaborals del professorat tècnic d’FP del Grup A2 amb el de secundària del Grup A1”.

La Conselleria ha de complir els compromisos adquirits i no pot contribuir a mantenir vigent aquest greuge entre docents que fan la mateixa feina. Aquesta és una passa més en la demanda d’un cos únic docent en tot el sistema educatiu.