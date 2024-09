Cinc-centes persones a la Festa de Sant Pebrot i visita de l'alcalde

Més d'una quinzena d'equips van participar en el tast d'arrossos que el diumenge va omplir el Parc Núria Terés, jornada que va comptar amb la presència de l’alcalde Lluc Salellas.

L'Associació de Veïns de Santa Eugènia de Ter i la Comunalitat del Güell recuperen per segon any consecutiu l'antiga festa de Sant Pebrot, en el marc de la Festa Major del barri. En aquesta nova edició, al voltant de cinc-centres persones han passat per les passejades per les hortes, tallers amb plantes, jocs, vermuts populars i el tast d'arrossos del diumenge.

Aquesta última activitat, de fet, va emplenar el Parc Núria Terés amb arrossos d'arreu del món, cuinats amb l'ingredient estrella: el pebrot. La jornada es va amanir amb la música del dúo Farigola i Romaní, i un taller de plantes a càrrec del col·lectiu Eixarcolant. A l'arrossada, a més, va assistir l'alcalde Lluc Salellas, acompanyat d'altres membres del govern de la ciutat, com els regidors Sergi Font, Amy Sabaly i Sergi Cot. En el marc de la celebració també es va presentar el futur Observatori de l’aigua de Girona, Salt i Sarrià de Ter sota la proclama ‘L’aigua no és un crèdit’.

La festa va comptar amb la participació de l’Associació Cultural de bèlit, referents en aquest joc al barri de Sant Narcís, de Cesc Compte, amb qui dissabte es van identificar ocells típics de les hortes, i de Roger Maimí, que va guiar una xerrada sobre les propietats de les plantes de la zona. Les dues xerrades van aplegar al voltant de setanta persones.

Aquest és el segon any que se celebra la Festa de Sant Pebrot des de finals dels noranta, quan es va recuperar breument. L'antiga celebració, que es va perdre durant la guerra civil, s'associa amb la collita de l’estiu en el marc de les festivitats de Sant Cristòfol. L’Associació de veïns de Santa Eugènia i la Comunalitat del Güell recuperen aquesta festa per reflexionar sobre el nostre entorn, l’aigua i la necessitat de fer valdre la memòria i el patrimoni dels barris de la llera del Ter, en una data que ja s’ha convertit en una cita anual.

Els organitzadors manifesten la seva satisfacció per l’àmplia participació de les veïnes i veïns, i veient l’acceptació i consolidació de la festa, ja estan pensant en la propera edició.