11S2024

ANC: Tornem als carrers

Sota el lema d’aquesta Diada, “Tornem als carrers. Independència”, la manifestaciód’enguany demana tornar a la mobilització massiva contra l’estat espanyol ambdeterminació i unitat per fer més curt el camí cap a l’alliberament nacional ideixar clar que el compromís de la societat civil amb la llibertat del país segueixintacte. La primera persona del plural busca apel·lar a tothom per recuperar laforça i l’impuls de l’etapa 2012-2017, quan tot l’independentisme, pensés el quepensés, va sumar forces per combatre un estat espanyol antidemocràtic i queens espolia dia rere dia. És per això que amb aquest lema volem reforçar les ideesprincipals d’aquesta diada: que la fem conjuntament i sense renunciar a res.Les tres paraules que acompanyen el lema “Justícia, País i Futur” busquenremarcar que l’independentisme és l’únic projecte de futur per a un país més justpolíticament i socialment. També volen denunciar que formant part d’Espanyano hi ha ni justícia, ni país, ni un futur digne.

La manifestació es convocarà a cinc ciutats: Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida i Tortosa. Cada localitat reivindicarà un dels grans greuges que implica la dependència de l’estat espanyol i l’espoli fiscal continuat

A Girona es reivindicarà un sistema sanitari digne, a Barcelona es clamarà per un habitatge just i accessible per a tothom, a Tarragona s’exigiran infraestructures de qualitat, a Lleida un tracte just per la pagesia i a Tortosa s’assenyalarà el

desequilibri i la mala gestió dels recursos hídrics.

La mobilització a Barcelona Per un habitatge digne, independència!

A la capital catalana es farà una manifestació que sortirà a les 16 h de l’estació de França, pujarà per Passeig de Picasso, després per Lluís Companys, per arribar a les 17 h davant de l’Arc de Triomf. Trenquem amb un estat espanyol que ha vetat les lleis que fomentaven el dret fonamental d’accés a l’habitatge. A Barcelona, aquest 11-S clamarem que només la independència pot garantir un habitatge digne. Per trencar amb els preus abusius, condicions precàries o gentrificació cal trencar amb l’estat que ens impedeix aplicar les lleis d’habitatge. La manifestació anirà de l’Estació de

França a l’Arc de Triomf.

A totes les ciutats tothom ha d’estar a lloc a les 17h, hora en què els presentadors començaran a engegar els actes descentralitzats, tot i que no serà fins a les 17:14 h que començaran oficialment els actes a totes les localitats. A Barcelona

els presentadors seran el pallasso i humorista, Claret Papiol, i l’actriu i cantant, Lloll Bertran

A Tarragona Per unes infraestructures decents, independència

Sortirà a les 16 h del Passeig de les Palmeres, pujarà per la rambla Nova, per arribar a les 17h al monument dels Herois del 1811.

Només la independència pot garantir un sistema ferroviari decent. A Tarragonaaquesta Diada reclamarem que només amb la independència podem deslliurar-nos de la desinversió flagrant de l’Estat en el sistema ferroviari, que és el que porta a aquest sistema deficient de Rodalies, o que fa que mai no arribi el Corredor Mediterrani. La manifestació serà del Passeig de les Palmeres al Monument dels Herois del 1811. A totes les ciutats tothom ha d’estar a lloc a les 17h, hora en què els presentadors començaran a engegar els actes descentralitzats, tot i que no serà fins a les 17:14h que començaran oficialment els actes a totes les localitats. A Tarragona hi haurà l’activista i pallasso, Jordi Pesarrodona, com a presentador.

A Lleida Pel futur de la pagesia, independència

Sortirà a les 16 h de l’avinguda de Catalunya, pujarà per la rambla d’Aragó, girarà per l’avinguda de Balmes, passarà de llarg la plaça de Ricard Vinyes i arribarà a les 17h a la cruïlla entre l’avinguda d’Alcalde Rovira Roure i el passeig de Ronda. A Lleida, aquesta Diada reivindiquem la pagesia com a estructura d’estat. La seva feina incansable, la defensa de la terra que fan constantment i la mobilització als carrers d’aquests últims mesos són un exemple. Respectar-ne els drets és imprescindible per a la República Catalana! La manifestació anirà des de davant de la Delegació de la Generalitat fins a la cruïlla entre l’avinguda de l’Alcalde Rovira Roure i el passeig de Ronda. A totes les ciutats tothom ha d’estar a lloc a les 17h, hora en què els presentadors començaran a engegar els actes descentralitzats, tot i que no serà fins a les 17:14h que començaran oficialment els actes a totes les localitats. A Lleida hi haurà de presentador el clown, còmic i guionista, Ferran Aixalà, excantant del grup Pastorets Rock.

A es Terres de l'Ebre Per l’equilibri territorial, independència!

Sortirà a les 16 h de la plaça del Bimil·lenari, pujarà per l’avinguda de la Generalitat i arribarà a les 17h al parc Teodor Gonzàlez. A Tortosa, aquest 11-S deixarem clar que l’aigua és vida, i la seva gestió, imprescindible. L’espoli de l’Estat encara s’agreuja més en zones com les Terres de l’Ebre. Independència també ha d’implicar un tracte just per a tot el país. La manifestació anirà de la plaça del Bimil·lenari al Parc Teodor González. A totes les ciutats tothom ha d’estar a lloc a les 17h, hora en què els presentadors començaran a engegar els actes descentralitzats, tot i que no serà fins a les 17:14h que començaran oficialment els actes a totes les localitats. A Tortosa presentarà l’acte l’escriptor Andreu Carranza.



A Girona Per una sanitat de qualitat, independència!

A les 16:45h es convoca una concentració a l’encreuament entre els carrers Gran Via de Jaume I i l’avinguda Àlvarez de Castro (davant de la Delegació d’Economiai Hisenda).. A Girona, aquesta Diada deixarem clar que només amb la independència podem garantir un sistema sanitari digne. Amb les Llistes d’espera eternes o el personal insuficient queda clar que la sanitat catalana està en una situació delicada, i és principalment per culpa de l’espoli fiscal espanyol.

A totes les ciutats tothom ha d’estar a lloc a les 17h, hora en què els presentadors començaran a engegar els actes descentralitzats, tot i que no serà fins a les 17:14h que començaran oficialment els actes a totes les localitats. La presentadora de l’acte serà l’actriu Meri Yanes.