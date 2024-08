"no som la perifèria de ningú, sinó el centre de nosaltres mateixos... tret que assumeixis la subalternitat provinciana"

Tens raó; durant molt de temps hem hagut d’avançar a les palpentes, i amb una sabata i una espardenya. Bé; jo havia desenvolupat tota una cosmovisió sobre el fet nacional i la qüestió nacional que parteix de l’experiència catalana, però té en compte l’anàlisi de multitud d’altres casos, i en fa una síntesi conceptual molt meditada, de voluntat científica i aplicable universalment. La meva proposta, doncs, no pretén ser original, sinó que és la decantació d’un munt d’experiències acumulades col·lectivament. Per això mateix, jo em pensava ben bé que aquesta cosmovisió la compartia tot el moviment nacional català. Però vaig comprovar, astorat, que no: que moltíssima gent, tot i dir-se catalanista, o fins i tot independentista, no en té ni idea, i que hi cal formació política, ideològica, filosòfica, que sigui seriosa i sistemàtica. L’alternativa és deixar la gent a mans de la propaganda de l’enemic, falsària i alienadora. Per tal de fer-ho, la forma de diccionari és molt útil, i crec que pedagògica i clarificadora. I, precisament, ja feia molts anys que no hi havia disponible un diccionari d’aquest tipus, i el creia imprescindible. El vaig fer jo. I vaig aprofitar l’avinentesa per a bolcar-hi un munt d’informació imprescindible per a entendre el món on vivim, però que no acostuma d’arribar a les masses.

Podries posar més exemples d’aquest ús alienat dels conceptes de l’enemic?

Tot terme expressa un concepte concret. Ara bé: tota la terminologia dels opressors és fal·laç i carregada d’agressivitat ideològica, pels criteris esbiaixats que transmet. Per això és alienador que la faci servir l’oprimit. Uns pocs exemples, doncs. Una cosa és “Espanya” o “França”, que designen nacions de què no formem part (altrament no seríem una nació). I una altra cosa són els estats espanyol i francès, de què sí que formem part, és a dir, són els estats que ens oprimeixen. Confondre ambdós conceptes equival a negar la nostra existència, com ara quan hi ha catalans que diuen “nosaltres, els espanyols” o “aquí a Espanya”, quan ni som espanyols ni “aquí” és Espanya. O quan els principatins anomenen els nord-catalans “francesos”, i els nord-catalans anomenen els principatins “espanyols”. El País Valencià no és pas cap “Llevant”, ni Euskadi és “el Nord”. Són coses que només se li acudeixen a un espanyolista, que veu el País Valencià com “el este de España” i Euskadi com “el norte de España”. A la resta del món, Països Catalans inclosos, el Llevant és la costa del Pròxim Orient, Xipre, etc. I des de l’òptica catalana, i objectivament, Euskadi és a l’oest, mentre que el Nord, per excel·lència, és Catalunya Nord. La qual, per cert, no és pas cap “sud de França”, per la senzilla raó que és part integrant del nostre país, i no pas de França, o sigui, de la nació francesa, per més que l’oprimeixi l’Estat francès. “Problema territorial” és un eufemisme espanyolista relativament recent, que pretén invisibilitzar el terme precís de qüestió nacional, esdevingut massa incòmode per a l’espanyolisme, per massa clar. A més, està molt mal format: objectivament, sona a urbanisme o a planificació del territori. Els moviments d’alliberament nacional contra l’Estat espanyol no són pas “nacionalismos periféricos”, autèntica bufetada supremacista: no som la perifèria de ningú, sinó el centre de nosaltres mateixos... tret que assumeixis la subalternitat provinciana, és a dir, que vegis el teu país no pas com el centre des del qual observar el món, sinó una mera “periferia de España”, només comprensible des de la centralitat de l’espanyolia. Etc., etc.

