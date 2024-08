Expulsen una família d'una piscina municipal de València perquè parlaven en català

Les instal·lacions, tot i ser municipals, estan gestionades per l'empresa Aquaval SL, la qual també gestiona altra piscina a València. Plataforma per la Llengua presentarà una reclamació a l'Ajuntament de València, ja que s'ha incomplit l'Estatut d'autonomia, l'Estatut dels Consumidors i Usuaris del País Valencià i la Llei d'ús i ensenyament del valencià.

La família, que va dinar a les instal·lacions de la piscina, va patir l'agressió lingüística quan intentava rentar les carmanyoles. La persona encarregada de la neteja va buscar els agents de seguretat, per tal de resoldre els dubtes de la família sobre si podia netejar les carmanyoles al mateix lloc on omplia els poals per fregar el sòl. En aquest punt, el guàrdia de seguretat va exigir al pare que canviara la llengua al castellà perquè no l'entenia. Davant d'aquesta situació, la víctima li va demanar que buscara algun company que entenguera el valencià, perquè ell no anava a canviar la llengua: "Li conteste que no li vaig a parlar en castellà, de la mateixa manera que no li vaig a demanar que em parle en valencià", segons explica l'agredit a Plataforma per la Llengua.