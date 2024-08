Sahara Occidental

Concentració "Per un Sàhara lliure" a Palma

Per exigir al govern espanyol que torni a reivindicar l'autdeterminació del poble Saharaui

L'Associació d'Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears (AAPSIB) ha organitzat per aquest divendres, 30 d'agost, a les 19 h a la Plaça de Cort de Palma una concentració lúdico-reivindicativa en el marc del programa 'Vacances en pau'.

Serà un acte de cloenda de les vacances dels infants sahrauís a Mallorca per a sensibilitzar la població sobre el conflicte i la greu situació que viuen ells i tot el poble sahrauí des de fa 50 anys, a la vegada que exigir que es posi fi a aquest conflicte a través del referèndum d'autodeterminació que els correspon i denunciar una vegada més el canvi de postura del president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez, en considerar que l'autonomia és la via més viable per a resoldre el conflicte i exigir la seva rectificació. «Espanya té una gran responsabilitat davant aquest llarg patiment del poble sahrauí que exigeix acabar amb tant dolor i que la justícia i el dret internacional s'imposin a qui envaeix i espolia un territori que és seu», assenyalen.

Durant la concentració es comptarà amb la percussió de Tambors per a la Pau.

L'entitat solidària recorda que aquests infants venen a passar les vacances amb l'objectiu d'allunyar-se per uns mesos de les altes temperatures dels campaments de refugiats on es veuen obligats a viure perquè la terra on varen néixer els seus pares i padrins els ha estat robada. També amb l'objectiu de sensibilitzar i donar a conèixer el conflicte sahrauí, ja que ells són «els millors ambaixadors i ambaixadores del seu poble».