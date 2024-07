REPRESSIÓ

Comunicat del grup de suport "Girona infiltrada"

En motiu que el proper 14 de juliol farà un any que es va desemmascar una infiltrada del cos nacional de policia a Girona el grup de suport "Girona infiltrada" ha emès un comunicat que tot seguit reproduïm:

Tres-cents seixanta cinc dies d’impunitat policial



El 14 de juliol de 2023 el diari La Directa va destapar el quart cas d'infiltració policial, aquesta vegada, a moviments socials i polítics de Girona i Salt. L’espionatge que va exercir l’Estat Espanyol va posar el focus a l'independentisme, la lluita antirepressiva i antifeixista, el moviment antiracista i el moviment per l'habitatge. Sota la identitat falsa de Maria Perelló Amengual, l'agent del cos nacional de policia espanyola Maria Isern Torres va formar part d'una operació coordinada per espiar el teixit associatiu i els moviments d'esquerres dels Països Catalans.



Un any després ens trobem amb el deure de continuar desemmascarant les clavegueres de l'Estat Espanyol i tots els seus botxins. El destapament de la identitat real de l’agent infiltrada Maria Isern Torres, i de la resta de policies nacionals infiltrats, continua essent un eix de lluita imprescindible per exigir i garantir justícia, reparació i no repetició per a totes les persones i organitzacions afectades. L’espionatge perpetrat per l’Estat Espanyol ha travessat totes les línies vermelles i ha vulnerat drets fonamentals de persones i col·lectius que treballen diàriament per a garantir una vida digna per a totes, que defensen incansablement drets bàsics i fonamentals com l’habitatge o que lluiten per l’autodeterminació del nostre país. Sense límits legals i ètics aquesta operació va pretendre obtenir informació personal i política privilegiada, negant el dret a la llibertat de participació política, ideològica o de reunió, reduint, així, l’espai d’autoorganització dels moviments socials del territori, i generant greus afectacions personals i psicològiques a les persones que van establir relacions de militància, amistat o sexoafectives amb la policia infiltrada.



L’Estat Espanyol va infiltrar-se en aquestes organitzacions, espais col·lectius i en vides personals d’activistes mitjançant engany, manipulació, cosificació i instrumentalització; atemptant contra drets i llibertats personals i col·lectives. Aquesta pràctica d’espionatge és il·legal, inhumana i injustificable. Les persones i moviments afectats han de considerar-se víctimes de tortura, i els agents policials, com a perpetradors, ja que s’evidencia una acció conscient generant greus impactes psicològics. La tortura ha estat un mecanisme de l’estat per obtenir informació a través de la vulneració de drets i infligir dolor a les persones i els moviments espiats, sense oferir reparació per a les lesions psicològiques, personals i socials causades. L’espionatge és un atac cap a tota la societat i el govern espanyol ha demostrat que continuarà exercint aquestes pràctiques deshumanitzadores a la dissidència política.



Al llarg d’aquests últims dos anys s’han descobert un total de nou agents policials infiltrats en moviments socials i polítics de Barcelona, Girona, València i Madrid. Aquests fets demostren que la infiltració de l’agent Maria Isern Torres no és un cas aïllat, sinó una xarxa d’espionatge, a través d’agents d’intel·ligència, perpetrada pel govern espanyol, amb l’únic objectiu d’obtenir informació de moviments socials i polítics dissidents. El Ministeri d’Interior Espanyol considera aquestes lluites socials una amenaça per a la seguretat de l’Estat, equiparant la defensa de drets bàsics com a terrorisme. Els agents infiltrats han operat amb la protecció de la llei de secrets oficials -una llei franquista- que, avui dia, els permet exercir aquestes funcions amb total impunitat.



Espanya és un règim que pretén definir-se com a democràtic i de ple dret, però només és una dictadura basada en la repressió i construïda amb una policia franquista i dictatorial, abusant del poder per atemptar contra les lluites socials. El govern espanyol ha justificat les infiltracions policials i 365 dies després continua rebutjant comparèixer per donar explicacions. La querella interposada contra Maria Isern Torres pretén ser una acció jurídica per exigir l’assumpció de responsabilitats i reparació davant la violència institucional exercida, i garantir que aquestes formes de tortura siguin jutjades i que no quedin impunes.



El fracàs de les infiltracions policials és que siguin desemmascarades, i per això, Girona i Salt s’han organitzat per lluitar contra l’espionatge. El grup de suport Girona Infiltrada, resistència contra l’espionatge no permetrà més impunitat policial i tampoc camp més vulneració dels nostres drets i llibertats. Per tot això, un any després, volem recordar que la lluita continua i que Maria Isern Torres és considerada persona non grata a Girona i Salt, i arreu dels Països Catalans. Que la por canviï de bàndol perquè no pararem fins a destapar-los a tots!