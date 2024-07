Moviment veïnal

Acord de col·laboració per a la millora de la convivència entre l'oci nocturn i el veïnat a Barcelona

La Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB), la Federació Catalana de Locals d’Oci Nocturn (FECALON), l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC) i el Gremi d’Empresaris de Discoteques de Barcelona i Província (GEDBP) han signat avui un acord històric de col·laboració per abordar els reptes de convivència entre l'oci nocturn i el veïnat de Barcelona i la seva àrea metropolitana [vegeu el document íntegre].

Les quatre entitats signants han avaluat que la situació actual de l'oci nocturn a Barcelona i la seva àrea metropolitana no satisfà les necessitats de tots els residents. D’una banda, molts joves busquen gaudir de l’oci musical en discoteques i altres locals; de l’altra, els veïns propers a aquests establiments sovint pateixen molèsties que afecten la seva qualitat de vida.

Per abordar aquesta situació, l’acord subratlla la necessitat de trobar solucions que equilibrin el gaudi de l’oci nocturn amb el descans veïnal. Es proposa fomentar el diàleg i establir bones pràctiques que facin compatible l’oci nocturn amb la vida quotidiana. A més, es destaca la manca de locals d’oci nocturn a l’àrea metropolitana com un problema que requereix actuacions per garantir tant l’oferta d’oci com la qualitat de vida dels veïns i veïnes, prevenint conflictes i contribuint a la salut mental, especialment entre els joves.

Punts clau de l'acord:

1. Ajuts per insonorització. Incrementar i facilitar ajuts per a la insonorització i l’aïllament dels habitatges propers a locals amb afectació sonora, modificant la normativa actual per fer-la més accessible.

2. Aïllament en noves edificacions. Exigir que les noves edificacions compleixin amb els estàndards d'aïllament acústic establerts pel Codi Tècnic de l’Edificació.

3. Diagnòstic i estudis sociològics. Realitzar un diagnòstic dels locals d'oci existents i un estudi sociològic del públic objectiu per comprendre millor les seves necessitats i costums.

4. Plans especials municipals. Col·laborar amb els consistoris per desenvolupar nous plans especials d'establiments musicals i activitats d'oci nocturn, identificant emplaçaments viables per a noves llicències i protegint les activitats existents.

5. Creació d’un Observatori d’Oci. Establir un Observatori d’Oci per facilitar la mediació i la cerca de solucions a les problemàtiques existents, seguint el model de la justícia restaurativa.

6. Col·laboració amb Administracions. Promoure la col·laboració amb les administracions locals i autonòmiques per implementar protocols de convivència, seguretat, i higiene, i reforçar la presència policial per prevenir conductes incíviques.

7. Reubicació de llicències: Permetre la reubicació de llicències en casos excepcionals per evitar la desaparició d'activitats d'oci nocturn.

Aquest acord tindrà una durada inicial d’un any, amb la possibilitat de renovació per acord mutu de les parts signants.

Declaracions dels signants:

● Juan Camilo Ramos Barón, representant de la FAVB, ha expressat el compromís de l’entitat amb les necessitats de la població més jove de la ciutat i també amb la mediació i la cerca de solucions viables per minimitzar els efectes negatius de l’oci nocturn sobre el veïnat i abordar amb instruments més eficaços els problemes de salut pública que es generen.

● Fernando Martínez Iglesias de FECALON ha destacat la importància d’una comunicació oberta i transparent amb els veïns i la creació d’un observatori d’oci i marc de mediació, a estil de la justícia restaurativa. Aquest procés en el qual totes les persones afectades per una situació injusta o indesitjable tenen l’oportunitat de discutir i buscar solucions per a la reparació del dany.

● Lluís Torrents Cruz d'ASACC ha subratllat la necessitat de comprendre les noves costums socials i estudiar la manera de protegir les activitats existents, evitant la implantació d'activitats incompatibles en els seus voltants. Demana un pla especial d'establiments musicals i activitats d'oci nocturn, on sigui viable la concessió de noves llicències en espais sense habitatges propers, i agraeix a l’Ajuntament de Barcelona que ja hagi posat en marxa la diagnosi de la situació del sector.

● Ramón Mas Espinalt de GEDBP ha reafirmat el compromís del gremi amb la creació d’un entorn d’oci nocturn ordenat i respectuós amb la vida veïnal. Promoure la col·laboració en matèria de convivència i seguretat amb les administracions, establint convenis entre locals i administracions que permetin la implementació de protocols efectius amb seguretat i neteja, i reforç de presència policial en zones d'oci nocturn per evitar botellots i conductes incíviques.

Per a més informació, si us plau, contacteu amb les entitats signants a través dels seus canals oficials.