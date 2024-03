SOM Intersindical exigeix a Balcells diners per aturar les retallades a Vall Hebron

Des de SOM Intersindical Vall Hebron, volem expressar la nostra profunda preocupació davant les recents decisions i informacions que amenacen d'afectar negativament les nostres condicions de treball.

En les últimes setmanes, hem observat amb consternació diversos anuncis que apunten cap a una retallada en la contractació, així com la intenció de reduir la cobertura de baixes, obstaculitzar el gaudi de les vacances i lliurances compensatòries, i fins i tot la decisió de no cobrir les jubilacions que es produeixin aquest any. Aquestes mesures, que afectarien directament els professionals de la salut, són inacceptables per a nosaltres i posen en risc la qualitat dels serveis assistencials.

Manifestem la nostra total oposició a aquestes accions i exigim la retirada immediata d'aquestes, així com de qualsevol instrucció relacionada amb permisos, vacances i cobertures que pugui comprometre la nostra capacitat de proporcionar una atenció sanitària òptima.

Davant aquestes retallades encobertes, SOM Intersindical iniciarà un seguiment del correcte funcionament de les borses de treball de les diferents categories per tal d’evitar clientelismes i amiguismes. Tenim en compte que en algunes d’elles hem detectat un funcionament anormal de què ja hem alertat a la Direcció de Recursos Humans. Estarem vigilant i actius per garantir la transparència i la igualtat d’oportunitats en els processos de selecció, protegint els drets dels treballadors i assegurant la idoneïtat dels professionals que formen part del nostre hospital.

Per una assistència sanitària digna i de qualitat, fem una crida directa als sindicats presents a la Mesa Sectorial i al Conseller de Salut perquè no apliquin retallades al nostre hospital. Instem a l’ICS i a la Conselleria a assumir les despeses de les seves accions i a no traspassar el cost econòmic a l'Hospital Universitari Vall Hebron, ja que això només precaritza encara més les condicions de treball dels professionals del nostre centre. Exigim responsabilitat i un compromís real amb la salut dels ciutadans i amb el benestar del personal sanitari que treballa incansablement per garantir una assistència de qualitat.

Per últim, lamentem profundament i volem cridar l’atenció sobre la manca d’energia per part de la majoria dels sindicats presents a l’actual Junta de Personal del nostre hospital. Aquesta situació, que no és nova, ja es va donar quan es van voler canviar els torns d’infermeria. En aquell moment, una majoria sindical diferent de la present en aquesta Junta de Personal, juntament amb el personal que es va haver de mobilitzar, va aconseguir aturar aquest canvi.

Això posa de manifest la necessitat d’una representació sindical fortament compromesa en la defensa dels interessos dels treballadors i en la preservació de la qualitat dels serveis assistencials.

Per una assistència sanitària digna i de qualitat,

SOM Intersindical Vall Hebron