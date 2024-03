Regidora trànsfuga de Guanyem Calonge i Sant Antoni

Tot seguit reproduïm un comunicat de Guanyem Calonge i Sant Antoni en relació a la seva regidora trànsfuga:

"COMUNICAT DE GUANYEM CALONGE I SANT ANTONI



Davant la decisió unilateral presa per la regidora Elena Montiel, d'entrar a formar part del govern municipal; des de l'assemblea local de Guanyem Calonge i Sant Antoni volem expressar que:



Guanyem Calonge i Sant Antoni es va presentar a les últimes eleccions municipals amb la voluntat de ser una alternativa a les formes de fer política i al model de poble dels grups polítics que han governat el municipi en els últims anys. Així ho vam expressar tant en campanya electoral, com al llarg de l’anterior mandat sota les sigles de la CUP-AM. La nostra voluntat mai ha estat fer de crossa ni legitimar unes polítiques que, al nostre entendre, van en contra de fer un municipi més socialment just, més habitable, més sostenible, més transparent, més obert a la participació ciutadana i, en definitiva, més democràtic.



La decisió presa ara per la regidora Elena Montiel és unilateral i contrària a la voluntat del nostre Grup Municipal, expressada en votació assembleària. La decisió de formar part del govern municipal actual va en contra dels nostres principis i ideals com a col·lectiu i transgredeix les propostes expressades al nostre programa electoral.



Davant la negativa de la regidora d’acatar el sentiment majoritari, el grup municipal ha fet una petició formal per tal que deixi la seva acta de regidora, traspassant la representació legítima del grup en el consistori a un altre membre de la candidatura.



En refusar a abandonar el càrrec, el grup municipal ha decidit expulsar-la de Guanyem Calonge i Sant Antoni i considerar-la com a regidora trànsfuga (no adscrita).



Tenim la responsabilitat de defensar allò que hem dit des del principi per no enganyar, ni defraudar totes les persones que ens varen votar. I ho farem continuant treballant, ara fora del consistori, per aconseguir el poble que volem i necessitem.



Finalment, exigim l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni una rectificació a les informacions enviades el dia d’ahir en les quals s’afirmava que el Grup Municipal de Guanyem entrava a l’equip de govern. Amb aquest comunicat volem deixar ben clar que aquesta afirmació no és certa.

Calonge i Sant Antoni, a 13 de març de 2024"