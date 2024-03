Barnasants

Miquel Gil presenta ‘Viatjer’, el seu nou disc, al CAT en el marc de Barnasants

D'aquí unes hores es podrà gaudir en directe del nou treball de Miquel Gil, Viatger, un disc que defineix com un nou viatge per a ell, el d’endinsar-se en el món de la tecnologia digital. En el concert d’estrena a Catalunya del nou àlbum, el músic de Catarroja pujarà a l’escenari del CAT (Centre Artesà Tradicionàrius) en el marc de Barnasants aquest divendres 15 de març. L’espectacle arribarà després d’una primera estrena al Principal de València on Miquel Gil va estar acompanyat de Vicent Torrent, Pep Gimeno “Botifarra, La Maria, Titana i Borja Penalba.

Amb Viatger, Miquel Gil torna als escenaris -d’on mai no n’ha baixat- per presentar un treball que va començar a gestar-se l’estiu de 2022 i que suposa un nou viatge per a ell, el d’endinsar-se en el món de la tecnologia digital.

El músic, amb més de 49 anys d’experiència professional, ha transferit en aquest nou treball ritmes, harmonies, sonoritats i ambients nostrats a entorns i sonoritats digitals i electròniques. El resultat final és un disc que ell mateix defineix com a “contrastat”, amb temes densos (moltes pistes, efectes, sons sintètics) i temes minimalistes (una guitarra, un pandero i una veu). Com diu el músic i compositor de Catarroja, es tracta d’un “treball d’artesania del segle XXI, bit a bit, fet a mà. Música valenciana d’arrel (no folklòrica)”.

Miquel Gil ha fet aquest nou trajecte molt ben acompanyat amb l’experta de Nelo Alfonso i amb els imprescindibles Toni Porcar, Eduard Navarro, Gusmà Gil, Tobal Rentero, Nico Alfonso, Edu Navarro Jr. i Jordi Pastor.

Part del Viatger ha estat possible gràcies al projecte de micromecenatge engegat pel músic que va assolir i superar el seu objectiu abans del temps fixat.