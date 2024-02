Música

Demà s'estrena 'Viatger', el nou disc de Miquel Gil

Miquel Gil torna als escenaris -d’on mai no n’ha baixat- per presentar “Viatger”, un nou disc amb deu temes que surt a la llum el proper 22 de febrer. El músic, amb més de 49 anys d’experiència professional, presenta un treball que va començar a gestar-se l’estiu de 2022 i que suposa un nou viatge per a ell, el d’endinsar-se en el món de la tecnologia digital.

El procés de Viatger ha estat tota una experiència per a Gil, ja que ha transferit ritmes, harmonies, sonoritats i ambients nostrats a entorns i sonoritats digitals i electròniques. El resultat final és un disc que ell mateix defineix com a “contrastat”, amb temes densos (moltes pistes, efectes, sons sintètics) i temes minimalistes (una guitarra, un pandero i una veu). Com diu el músic i compositor de Catarroja, es tracta d’un “treball d’artesania del segle XXI, bit a bit, fet a mà. Música valenciana d’arrel (no folklòrica)”.

Miquel Gil ha fet aquest nou trajecte molt ben acompanyat amb l’experta de Nelo Alfonso i amb els imprescindibles Toni Porcar, Eduard Navarro, Gusmà Gil, Tobal Rentero, Nico Alfonso, Edu Navarro Jr. i Jordi Pastor.

Part del Viatger ha estat possible gràcies al projecte de micromecenatge engegat pel músic que va assolir i superrar el seu objectiu abans del temps fixat.

Presentació al Principal de València i al Barnasants

El nou disc de Miquel Gil es podrà gaudir i escoltar a totes les plataformes i es podrà viure en directe en la gira que tot just comença a definir. El tret de sortida serà el 9 de març al Principal de València on el músic pujarà a l’escenari acompanyat d’una bona colla d’amistats com Vicent Torrent, Pep Gimeno “Botifarra, La Maria o Titana entre d’altres. A Catalunya, la presentació oficial del disc es farà el 15 de març al Barnasants.