desallotjament

Manifestació davant de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per protestar en contra del desallotjament de l’edifici El Barco

Demà a les 17h, MANIFESTACIÓ davant l’Ajuntament per a reclamar una solució habitacional digna per a les veïnes del Barco

Manifestació davant de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per protestar en contra del desallotjament de l’edifici El Barco

Manifestació davant de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per protestar en contra del desallotjament de l?edifici El Barco

Entitats veïnals han convocat una manifestació de protesta davant de l'Ajuntament d'Esplugues en contra del desllotjament de l’edifici El Barco per aquesta tarda a les 17h. Exigeixen una solució habitacional pels veïns desatllotjats.

Dilluns l’Ajuntament d’Esplugues va ordenar desallotjar l’edifici perquè amenaça ruïna, però alguns veïns que hi viuen s’havien negat a marxa i es resisteixen, tit i la presència d'anti-avalots dels Mossos d'esquadra.

La urgència amb què s’ha volgut fer el desallotjament ha fet sospitar els veïns que la motivació de l’Ajuntament no és evitar que l’edifici s’enfonsi, sinó accelerar l’enderrocament.

És el que afirma Esther Martínez, veïna d’Esplugues que aquest dilluns ha anat a donar suport als afectats:

“No els fan sortir perquè l’edifici caigui, és un desnonament en tota regla, els obliguen a anar a una reunió sí o sí, per després no deixar-los entrar a casa seva.”

De fet, l’edifici ja estava considerat una “ruïna urbanística” perquè està situat en una zona qualificada com a verda des del 1976, i la decisió de l’Ajuntament ara l’ha convertit en una “ruïna immediata”, pel seu estat de deteriorament.

Per tant, i malgrat que hi ha veïns que afirmen que El Barco és patrimoni històric d’Esplugues i no es pot enderrocar, tot fa pensar que és un edifici sentenciat i més tard o més d’hora acabarà anant a terra.

Fa un mes va caure un sostre fals i la situació es va precipitar: l’Ajuntament va encarregar un estudi urgent per analitzar l’estat de l’edifici, i la conclusió que amenaça ruïna ha arribat aquest dilluns.

L’informe encarregat per l’Ajuntament i conegut aquest dilluns assegura que l’edifici està en una situació de “ruïna econòmica, tècnica, urbanística i imminent”