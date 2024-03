8-M

Concentració contra l’encobriment del Rectorat de la UB davant el cas de Jordi Matas

Després que el desembre passat es destapés el cas d’agressió del catedràtic i vicerector Jordi Matas, la resposta del Rectorat de la Universitat de Barcelona ha estat encobrir i defensar l’agressor. Davant d’això, el SEPC, conjuntament amb les Assemblees de Facultat de Lletres i Matemàtiques i el col·lectiu Doctorandes en Lluita, convoquem una concentració de rebuig el 6 de març a les 12:30 al Claustre de Lletres.

El Rectorat, encara que assumeix que els fets del 2017 constituïen una agressió, dona el cas per investigat i tancat publicant un comunicat on, lluny de fer autocrítica, es posiciona al costat de l’agressor i deslegitima i criminalitza qualsevol reacció col·lectiva. Els professors agressors són culpables d'agredir i exercir violència masclista aprofitant-se del rol de poder que tenen sobre les estudiants i doctorandes. Però la violència masclista a la universitat es mou amb tot un engranatge estructural que encobreix i premia els agressors i un protocol dissenyat per protegir la institució i no les víctimes.

Així doncs, la comunitat educativa ens concentrem al Claustre de Lletres i acabarem la manifestació davant del rectorat de la UB, on farem la lectura de manifest, per assenyalar- los com a responsables de l’encobriment dels professors agressors i reiterar el nostre compromís de seguir organitzant un feminisme combatiu que faci front al masclisme a la universitat.