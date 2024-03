CGT denuncia els contractes precaris que realitza el Departament d'Educació al Personal d'Atenció Educativa.

A les escoles no només treballen docents. Una peça important al dia a dia dels centres és el personal d'atenció educativa (PAE), conformat per figures de les tècniques d'integració social (TIS), educadores d'educació especial (EEE), auxiliars d'educació especial (AEE) i tècniques especialistes en educació infantil (TEEI).

El 27 de febrer el govern va aprovar ampliar la plantilla del Departament d'Educació. Concretament 39 TIS, 21 TEEI I 1 EEE. Des de CGT creiem que aquesta nova dotació és insuficient per cobrir les necessitats reals de l'escola inclusiva i per atendre a l'alumnat amb situació de vulnerabilitat social.

A més aquestes 61 places en realitat ja existeixen, es van crear a inici de curs i actualment hi ha 61 treballadores que al 6 de març se'ls hi extingeix el contracte. A aquestes treballadores se'ls va realitzar un contracte de reforç és a dir un contracte temporal de sis mesos per circumstàncies de la producció no per tot el curs. Algunes d’aquestes treballadores han patit aquesta precarietat laboral durant 2 cursos consecutius.

L'organització anarcosindicalista denuncia que el Departament d'Educació dugui a terme aquesta tipologia de contractes al personal d'Atenció Educativa dels centres educatius donat que no cobreixen el curs sencer. És precari pel treballador i també pel centre educatiu, a mig curs pot perdre el recurs i/o la persona de referència.

Actualment, aquestes treballadores se'ls extingeix el contracte el 6 de març i han de tornar a borsa. Pateixen la incertesa de no saber si durant aquest curs podran continuar treballant en la mateixa plaça, en un altre o acabaran a l'atur. Els centres educatius també estan preocupats perquè volen que la mateixa treballadora pugui acabar el curs, donat que coneix el funcionament del centre, a l'alumnat i el més important ha creat vincles amb els alumnes que atén i les seves respectives famílies.

Des de l'organització anarcosindicalista remarquen la importància dels vincles que han de fer aquestes professionals per poder realitzar les seves funcions socioeducatives. Creiem que aquests canvis de personal a meitat de curs afectaran negativament l'alumnat.

Al Camp de Tarragona hi ha 4 centres afectats: Institut Sant Pere i Sant Pau de Tarragona, Institut Marta Mata de Salou, Escola Antoni Roig de Torredembarra i Institut Camí de Mar de Calafell. El personal afectat són Integradores Socials (TIS)