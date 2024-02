LABORAL

Vaga a Parcs i Jardins de Barcelona

Tot seguit reproduïm un comunicat dels sindicats CGT i Intersindical de Parcs i Jardins en motiu de la jornada de vaga convocada avui:

"Passades les primeres vagues valorem molt positivament la participació tant del col·lectiu afectat com de les companyes i companys no afectats per l’aplicació de l’article 41. Aquest és el camí que hem de seguir. Per lluitar contra la vulneració dels nostres drets laborals i de conciliació familiar.

Gràcies a les vagues i les mobilitzacions, hem aconseguit que la premsa ens escolti i que l’Ajuntament es senti incòmode, assenyalat i pressionat per l’opinió pública.

Sabem que estan pressionant a la direcció i la gerència per silenciar-nos. Doncs CRIDAREM MÉS FORT!

És una fita MOLT IMPORTANT, hem d’aprofitar la coincidència del ressò mediàtic que estem tenint amb la setmana del Mobile World Congress a Barcelona.

Dimecres 28 és una data molt important. Hem de concentrar tots els esforços en la repercussió mediàtica i l’altaveu que ens dona el Mobile World Congress. Per tot això i perquè tenim altres tipus d’accions pensades a curt termini (de les que informarem en breu), desconvoquem les vagues dels dies 6 i 13 de març.

Les nostres vides importen, no som peons ni del Collboni ni de la gerència.

Després de la primera setmana treballant de tarda s’ha demostrat la nul·la planificació i el caràcter propagandístic de la mesura.

Un cop més la seva incompetència ha quedat demostrada.

SI LLUITEM PODEM GUANYAR, SI NO LLUITEM JA HEM PERDUT!!"