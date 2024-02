Manifest de solidaritat amb lindependentisme cors

1.-El passat 28 de gener va culminar el procés d’unitat de l’independentisme cors, iniciat el 15 d’octubre en una assemblea general a Corti, amb la confluència de diferents sectors de lluita del moviment d’alliberament nacional en una nova organització que manté intactes els principis i objectius de l’independentisme cors: NAZIONE. Es tracta de la unió de diferents organitzacions polítiques, antirepressives, sindicals i juvenils, especialment les sigles històriques de l’independentisme: Corsica Libera.

2.- La resposta de l’estat colonial francès a aquest procés de reforçament, rellançament i confluència no s’ha fet esperar i, just dos dies després de la fundació de NAZIONE, ja se’n van produir les detencions de dos membres destacats de la direcció nacional: Nicolas Pinzuti i Antò Simoni.

3.- Les formes violentes adoptades en l’operació policial, duta a terme per ordre del Fiscal Nacional Antiterrorista (PNAT), mostren la voluntat deliberada d'agressió contra els militants corsos i les seves famílies: portes dels domicilis destrossades, pares de famílies llençats a terra amb força i detinguts davant dels seus fills, cases destruïdes, joguines infantils intencionadament fetes malbé i, finalment, trasllat arbitrari a París de dos militants íntegres i respectats a Còrsega, tant pel seu compromís polític com en el terreny professional, per l'únic motiu de les seves conviccions independentistes.

4.- Antò Simoni és un jove militant fermament compromès amb la lluita per la independència de Còrsega i, amb la seva família, ha estat i és un dels puntals del moviment nacional cors. Antò Simoni va formar part de la delegació d’observadors internacionals de Corsica Libera , encapçalada per Jean Guy Talamoni, present a les Consultes per la Independència del 25 d’abril del 2010 a Catalunya i, l’octubre de 2021, va encapçalar-ne la delegació desplaçada a la veïna Sardenya per manifestar la solidaritat corsa amb el president Carles Puigdemont, davant el tribunal de Sàsser.

5.-Antò Simoni ha estat desterrat a Paris en règim de llibertat provisional, mentre que Nicolas Pinzuti ha estat desterrat en territori francès. Com a gest de cohesió i de compromís, a la primera reunió de la coordinadora nacional de NAZIONE, després de l’escalada repressiva, s’ha escollit Antò Simoni, per unanimitat, com a secretari de la nova organització.

Davant la continuïtat de la repressió i l’empresonament d’Antò Simoni, els sotasignants, de professions diverses , diferents opcions ideològiques i representants de nacions sense estat.

DENUNCIEM:

·La repressió de l’estat colonial francès contra l’independentisme cors.

·La brutal i desproporcionada actuació policial contra els detinguts i les seves famílies.

·La manca de credibilitat del govern Macron pel que fa a les promeses d’Autonomia per a l’illa

EXIGIM l’immediat retorn immediat dels desterrats Antò, Niculaiu i Carlu a Còrsega i la fi de la repressió..

CRIDEM a donar suport als detinguts i a les seves famílies i ens afegim a la convocatòria de manifestació contra “la repressió de l’estat francès i per la llibertat dels detinguts” que tindrà lloc a Bàstia, el proper diumenge dia 2 de març.