LLUITA INSTITUCIONAL

La CUP Palamós Vila-romà s'oposa a la construcció d’una zona industrial al Paratge de la Pietat

Els arguments de la CUP són anàlegs als manifestats per ens com la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, els Serveis Territorials de la Generalitat de Catalunya a Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà o la Cambra de Comerç de Palamós.



Per exemple la Cambra de Comerç de Palamós(1) afirmava que “no ens hem de centrar en un municipi, ens hem de centrar en una demarcació o comarca. S’ha de superar la visió localista i obrir-se a una mirada territorialment més àmplia.” Referint-se a la construcció del nou polígon a la Pietat.



En la mateixa línia, la Conselleria de Territori i Sostenibilitat enunciava les directrius que ha de tenir l’ordenació dels polígons industrials a Catalunya(2): “Estem d’acord amb plantejament de menys taca, més concentració, més gestió mancomunada. Hi ha una dada que és una dada molt frapant... El 70% del sòl classificat com a industrial a Catalunya resta per ocupar o desenvolupar com a conseqüència d’un urbanisme al llarg dels anys fonamentat amb una visió molt municipal, molt parcial, que cada municipi havia de tenir una reserva per fer el seu polígon industrial. I cal, rotundament, una nova cultura de planificació.”



Com no podia ser d’altra manera, els Serveis Territorials de la Generalitat de Catalunya a Girona en la Resolució emesa per la modificació de POUM a la Pietat aprovat per ERC el 2018 (3), apunten que ”Tot i la reducció de la superfície, es manté una afectació severa al paisatge i als entorns de l’espai natural protegit de Les Gavarres. Alhora el nou sector s’insereix en una àrea crítica per a la connectivitat. Finalment, demana dimensionar el sòl industrial a la necessitat i demanda real i tenir en compte la disponibilitat de sòl industrial actualment tant a Palamós com a les poblacions veïnes.”



I finalment, el Consell Comarcal del Baix Empordà, impulsora de l’Oficina Tècnica de Suport als Polígons, en la mateixa línia dels altres ens, expressa que “treballant plegats podem arribar més lluny i fer més feina, i aquesta és la voluntat compartida per tots. Oferir tot el sostre i sòl industrial del Baix Empordà com una unitat.”4



A part dels amplis arguments anomenats anteriorment per altres organitzacions, la CUP mostra una gran preocupació pel que creuen que serà una pèrdua important de llocs de treball pel municipi.

Segons el Regidor de la formació anticapitalista, Alexan Weltz “el primer que farà la fàbrica Nichirin, antiga Hutchinson, si s’aprova un una àrea industrial a la Pietat serà tancar, se li haurà pagat la marxa de Palamós amb la canvi a urbanitzables els terrenys on està instal·lada”. Recordem que actualment la fàbrica Nichirin està en uns terrenys no urbanitzables i, si algun dia decidís marxar de la Pietat, hauria de deixar en camps de conreus els terrenys on està instal·lada.



Per acabar, la CUP Palamós Vila-romà demana a l’Ajuntament de Palamós desclassifiqui aquests terrenys, enlloc d’encarregar estudis pagats amb diner públic per demostrar que un polígon al Paratge de la Pietat és inviable. Tots els partits de govern i de l’oposició fan el joc a l’Associació Palamosina d’Empresaris i Industrials, un lobby local d’inversors que havien dipositat esperances en aquest polígon, no per posar-hi les seves empreses, sinó per revendre parcel·les i especular amb les propietats que van adquirir quan es configurava l’actual POUM. Cal actuar amb valentia perquè la mala inversió de pocs empresaris no l’hagin de pagar el conjunt de veïns i veïnes de Palamós i Vila-romà.

1 Pol Fages (President de la Cambra de Comerç de Palamós) el 20/05/22 i el 20/10/23 a Ràdio Palamós.

2 Conseller de Territori i Sostenibilitat a la Comissió de Territori i Sostenibilitat de 19/01/17.

3 Resolució del Director dels Serveis Territorials a Girona del 10/05/18.

4 Xavier Dilmé (vicepresident primer del Consell i conseller de Promoció Econòmica) el 8/11/22. A: https://poligonsbaixemporda.cat/jornada_poligons/