Privatitzacions

La CUP de Tarragona lamenta la consolidació de la privatització del magatzem 5 de la Tabacalera per part de la universitat privada EUSES

La CUP de Tarragona, com ja va manifestar el passat mes d’octubre, reitera el seu rebuig a l’operació anunciada, novament, a premsa per part del PSC i que passarà pel proper ple del febrer, sembla ser sense oposició a aquesta operació de privatització del magatzem 5 de la Tabacalera.

Les cupaires recorden que aquesta era una proposta que, ja en l’anterior mandat, ERC va portar a debat en vàries reunions de govern, on les cupaires ja s’hi van mostrar contràries. De fet, aquesta operació que permetria la implantació d’una seu de l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport (EUSES) a Tarragona, també preveuria l’explotació de les instal·lacions de l’Anella Mediterrània.

Ara, amb la previsió d’una plàcida aprovació a Ple, les anticapitalistes recorden que EUSES és un centre universitari privat i consideren que no s’està donant resposta a les veritables necessitats de la ciutat en matèria universitària. Ans al contrari, ja que amb aquesta acció el PSC -i els seus cómplices ERC i Junts- dona ales a que aterri amb força a la nostra ciutat la privatització dels estudis universitaris i s’allunya de teixir aliances amb la universitat pública de la ciutat. De fet, el preu de la matrícula d’EUSES no és pas assumible per una part important de la població. Això, sumat al preu desorbitat del lloguer, no aturaria que la major part dels estudiants continuessin triant ciutats com Lleida, on sí que s’imparteixen aquests estudis a la universitat pública i on els preus del lloguer no arriben als nivells abusius de Tarragona.

La CUP reclama que ara que fa poc que s’ha arreglat l’embolic del Palau d’Esports i que aquest ja està donant servei als clubs i entitats de la ciutat, Tarragona no es pot permetre que es vulguin regalar aquestes instal·lacions pagades amb diners públics a una explotació privada.

Tanmateix, des de la CUP alerten del perill que la Tabacalera es converteixi en un Frankenstein de negocis privats i que aquesta aposta del PSC, ERC i Junts no fa més que evidenciar la manca de projecte de futur per la Tabacalera, la qual hauria de ser un centre de dinamització social i cultural 100% públic, tal i com reclama la població tarragonina des de fa molts anys.

En aquest sentit, les anticapitalistes recorden les propostes que van posar sobre la taula i explorar tècnicament quan estaven al consistori en el darrer mandat. La proposta més destacada i aterrada va ser la reobertura de la Tabacalera i del Mòdul 6 per desplegar part del programa cultural, tant des del Centre D’arts Contemporànies “Mèdol” com del programa “en dansa”. Amb aquesta acció es va iniciar un projecte d’adequació, senyalètica i seguretat al jardí, en el recorregut i al interior del M6 a més de dotar-se una partida económica en els pressupostos per seguir invertint el l’antiga fàbrica de tabacs per seguir desplegant el programa cultura i obrir l'espai a la ciutadania.

Al mateix temps, destaquen la seva proposta de fer un procés de participació ciutadana per decidir el futur de la tabacalera de la mà de les tarragonines, en tant que aquesta és una reivindicació històrica.

I pel que fa a la resta de les instal·lacions, les cupaires també van plantejar la possibilitat de traslladar a algun dels mòduls les oficines centrals de Serveis Socials -actualment a la plaça del prim- per poder alliberar aquell espai i destinar-lo a Centre Cívic o Centre Cultural al bell mig de la ciutat. I en aquest sentit, reclamen que s'aclareixi quin és l’estat i que hi ha de cert en la intenció de destinar una part de l’edifici ja rehabilitat a les dependències de TAC12 i de televisió espanyola, ja que aquesta va ser una de les grans excuses de ERC en l’anterior mandat per no avançar en cap de les propostes i, per contra, si avançar en la privatització sistemàtica de l’espai públic.

Des de la Cup de Tarragona seguiran defensant les seves propostes per aquest espai tant emblemàtic de la ciutat; una aposta clara perquè esdevingui un centre neuràlgic i estratègic d’activitat cultural, social i omplir-lo de vida per a totes les tarragonines.

Mentre però, no les sorpren gens el que passarà al proper ple, aquest desplegament de l’agenda política del PSC amb la connivència, una vegada més, de ERC i de Junts.