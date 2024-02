Protestes dels Pagesos

L'Assemblea pagesa de Catalunya es desvincula de les propostes properes a l'extrema dreta

L'Assemblea Pagesa de Catalunya ha fet públic un manifest davant el rebombori que hi ha a nivell europeu i que està entrant

a l'estat espanyol en forma de mobilitzacions programades pel dia 6 de febrer, des de l'Assemblea Pagesa de Catalunya

creiem necessari expressar la nostra posició.

L’Assemblea Pagesa defensa una pagesia autònoma, nombrosa, de petita i mitjana escala, respectuosa amb la terra i amb el medi, dirigida a produir aliments de qualitat per lespoblacions i els mercats locals i propers.

Considera que l’actual crisi agrària prové de l’aposta per un model agroindustrial que ha volgut destruir la figura de la petita pagesia local i substituir-la per un empresariat agrari dependent, integrat, en creixement constant, en deutat, en competència mútua i bolcat cap al mercat capitalista global. Aquest model ha estat impulsat per la Unió Europea, pels estats i per les autonomies i acceptat acríticament pels sindicats majoritaris. I ens haportat a ser cada vegada menys i a estar cada vegada més sols. "Per nosaltres, la pagesia és una manera de viure humil, lliure i digna. És un compromís amb la societat forjat a través d’aliments saludables i de vida rural. Som pageses i ecologistes, perquè la pagesia és cuidar la terra, preservar-la, i millorar-la pels qui vindran després, afirmen.