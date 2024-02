discriminació lingüística

ACPV crida a la mobilització contra la discriminació lingüística

Acció Cultural del País Valencià considera «injustificada» la possible eliminació del requisit lingüístic en conservatoris de música i graus de formació professional. Aquesta ocurrència és un més dels atacs que està patint la llengua. Aquesta iniciativa, reconeguda pel secretari autonòmic Daniel McEvoy genera inquietud.

La presidenta d’Acció Cultural del País Valencià (ACPV), Anna Oliver, denuncia aquesta proposta com un atac a la diversitat lingüística i als drets dels ciutadans. En paraules d’Oliver: «Denunciem el darrer atac perpetrat per la Conselleria d’Educació i legitimat pel president Mazón. La proposta d’eliminar el requisit lingüístic en estudis de formació professional i de música en els conservatoris considerem que suprimeix el dret a estudiar en la mateixa llengua si no que limita els drets lingüístics de tota la ciutadania».

La crítica principal es basa en la creença que aquest canvi podria no només afectar la capacitat dels estudiants per estudiar en la seua llengua materna, sinó també limitar la prestació de serveis públics professionals en valencià. Segons Anna Oliver, «La major part dels graus professionals tenen una vocació de servei públic. No es pot ser un professional de qualitat si no es pot atendre en valencià a la gent a la qual t’adreces».