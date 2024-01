LLUITA INSTITUCIONAL

La CUP porta al Parlament la millora de la xarxa ferroviària a l’Alt Empordà

El grup parlamentari de la CUP-UNCG ha presentat aquesta setmana una proposta de resolució parlamentària instant al Govern d’ERC a exigir el compliment dels terminis per part d’Adif per les obres d’adaptació de l’estació de Camallera per a l’aturada de trens de mitja distància. Aquesta actuació respon a una demanda del territori per a una millora de la mobilitat ferroviària a la comarca, ja que es calcula que l’estació dona servei a 25.000 persones.



La formació anticapitalista ja ha portat aquesta iniciativa als consistoris de la zona, com el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i la Diputació de Girona, però a hores d’ara encara no s’han iniciat unes obres que s’havien d’iniciar el darrer trimestre de 2023. La diputada de la CUP Montserrat Vinyets assegura que “l’endarreriment d’Adif no es pot justificar i és en detriment de la millora de la mobilitat ferroviària que requereix la necessària transició ecosocial”, declarant també que “la falta de connexions i la radialitat de la xarxa ferroviària catalana representa un greuge doble en la mesura en què no només ocasiona un impacte ambiental molt superior al necessari per suportar l’actual volum de mobilitat, sinó que a més ocasiona una desvertebració del territori”. En aquest sentit, la CUP assenyala que a l’Alt Empordà i, més generalment, a les comarques gironines, s’hi concentren els principals nuclis urbans sense connexió ferroviària.



La proposta de resolució també insta al Govern a implementar una línia d’autobús entre l’estació de Camallera i l’Escala, amb parades als municipis de Ventalló i Viladamat “amb la màxima brevetat possible i en cap cas més tard que l’inici de l’aturada de trens de mitja distància a Camallera”. També s’oposa a l’actual pla de construcció de la variant ferroviària de Figueres i al trasllat de l’estació de Figueres a Figueres-Vilafant, proposant, per contra, una millora de la permeabilitat urbana de les vies de tren ja existents que transcorren pel centre de Figueres, mitjançant la depressió del traçat ferroviari. També es demana l'adaptació de la resta d'estacions que no tenen andanes de 200m útils i una major connectivitat fins a Cervera de la Marenda.