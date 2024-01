Publicitat institucional

Continua la discriminació publicitària institucional a "Diari La Veu"

Diari La Veu continua exclòs des del 2019 de totes les grans campanyes de publicitat institucional destinades a un públic generalista que en un any poden sumar entre 12 i 14 milions d’euros –segons l’exercici- en insercions publicitàries en mitjans i xarxes socials.

I això que com a diari d'actualitat i implantació arreu del País Valencià publicat en valencià, ja compleix els tres tres «criteris objectius» recollits-, tenint en compte l’article 6 de la Llei 12/2018 de publicitat institucional determina els criteris que han de tenir les insercions publicitàries públiques als mitjans de comunicació. Entre els seus principals criteris, s’hi pot llegir que «si la publicitat té caràcter general i s’insereix en mitjans de difusió general, s’utilitzaran criteris independents i objectius per a determinar-ne la proporció en funció de l’audiència» i, també que «no es pot afavorir o perjudicar un mitjà de comunicació en funció de l’orientació política, ideològica o de qualsevol altra consideració». Més en concret, també es fixen aquests «criteris independents i objectius», que serien «l’audiència», «la implantació territorial i social» i «les característiques dels destinataris de la publicitat: la llengua predominant i altres criteris que ajuden a aconseguir els objectius», tal com informa Diari La Veu.

Cal remarcar que durant el darrer semestre del 2023, a més, Diari La Veu ha vist créixer la seua audiència fins a superar els 100.000 usuaris únics des del mes d’agost, certificats per l’OJD, que és el mesurador que la Generalitat considera fiable per a aquests recomptes.

Tot i complir ja els «criteris objectius», les dues grans campanyes de publicitat institucional del darrer trimestre –el 9 d’Octubre i «Nadal és valencià»- han exclòs de forma absoluta Diari La Veu. Altres mitjans amb menys audiència –i per no parlar d’implantació territorial i ús de la llengua pròpia-, en canvi, sí que s’han vist beneficiats per aquesta publicitat.