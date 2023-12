Vaga a l'Institut Català de la Salut (ICS) el 12 i 13 de desembre

Els propers 12 i 13 de desembre de 2023, Som Intersindical convoquem vaga, conjuntament amb altres sindicats, a l'Institut Català de la Salut (ICS) en contra del 3r Acord de Condicions de Treball. Aquestes vagues només són l'inici d'un seguit de mobilitzacions. Fa 17 anys des de l'aprovació del 2n acord de les condicions laborals a l'ICS. En aquests 17 anys, les treballadores de l'ICS han vist minvades i precaritzades les seves condicions laborals. Aquest 3r Acord és una oportunitat perduda que no respon a les necessitats dels professionals ni a les seves expectatives de millorar les ja prou maltractades condicions laborals. Per tot això, creiem que ha arribat el moment de lluitar pels drets de totes les categories laborals avui presents a l'ICS i defensar un dels pilars de l'estat del benestar, com és la sanitat pública. Volem deixar clar que els problemes a sanitat no afecten només un únic col·lectiu. Tant la infermeria, com l'administració i serveis, com el personal facultatiu i tota la resta de personal han de veure millorades les seves condicions laborals. És notòriament insultant l'escassa millora econòmica pel Personal de Gestió i Serveis i demanem a l'ICS revertir i renegociar aquest 3r Acord immediatament. Considerem que alguns dels punts que es regulen en aquest tercer acord són notòriament lesius:

Increments de sou, sobretot per al personal de Gestió i Serveis, TCAI i també Infermeria i altres. Complement DPO i Carrera Professional no són justes per a tots els col·lectius. Exigim millores econòmiques per a totes les categories.

Exclusivitat Limitada a Facultatius: L’acord estableix l’exclusivitat només per a facultatius, una mesura que considerem insuficient perquè no s’estén a altres professionals essencials dins del sistema sanitari.

Omissió de la Jubilació Anticipada i Parcial: L’acord no contempla ni tan sols a nivell declaratiu, la jubilació anticipada als 60 anys ni la jubilació parcial que tenen altres col·lectius.

Reclamació de la Jornada Laboral de 35 Hores Setmanals i 9 Dies de Permís per Assumptes Personals (perduts durant les retallades de 2010).

Instem a l'ICS i als sindicats signants a reconsiderar aquests aspectes i a treballar per un acord més complet i just, que reconegui i respongui de manera integral a les necessitats dels professionals que són el pilar del nostre sistema sanitari.

Les accions que es duran a terme són les següents:

-Dia 12: 10:30 h, concentració davant l'ICS i manifestació fins a la Plaça Sant Jaume, on ens concentrarem a partir de les 12:00 h.

-Dia 13: 12:00 h, concentració unitària davant del Parlament de Catalunya, al Parc de la Ciutadella.

Per a més informació o declaracions, contacteu amb nosaltres a vaga@somintersindical.cat.