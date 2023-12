Guanyem Girona organitza una taula rodona sobre la sequera amb la gestió de l’aigua i els escenaris climàtics de futur al centre del debat

Aquest dimarts al vespre, Guanyem Girona ha organitzat una taula rodona per parlar de la gestió de l'aigua feta fins ara i quins aprenentatges se n'extreuen de cara a futurs contextos d'emergència com l'actual a La Mercè. L’acte del partit municipalista arriba després que la Generalitat decretés la preemergència per la sequera i anunciés que al gener es declararà l’emergència.

A la taula rodona hi han assistit una cinquantena de persones i va comptar amb la participació de Vicenç Acuña, de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA); Edurne Bagué, de la plataforma Aigua És Vida a Girona; Xevi Garcia, president de l'Associació d'Hosteleria de Girona; i Narcís Jordi Poch, d’Unió de Pagesos. Verónica Couto Antelo, biòloga i tècnica de comunicació del CREAF, va ser l'encarregada de moderar el debat.

Els ponents van coincidir que la situació actual «no ve de nou» i que «anem tard». També van apel·lar que la sequera actual no només va del canvi climàtic, sinó que és una sequera crònica relacionada amb els usos de l'aigua.

Vicenç Acuña va apuntar que «cal fer una millor planificació dels usos i que ens hem de plantejar a nivell de país, amb treball conjunt des de tots els sectors.» En aquest sentit, Xavier Garcia va remarcar la importància d'«actuar col·lectivament per fer front a la sequera».

L'activista Edurne Bagué va remarcar la importància de mirar «amb quin model de societat s'estan fent les prioritzacions actuals.» També va fer esment a les dessalinitzadores: «Les dessalinitzadores tenen un cost energètic i acaba afectant amb un increment de costos de la població.»

Finalment, Narcís Jordi Poch va ressaltar que «utilitzem l'aigua per una finalitat que és crear aliments que mengem tots.» A més, va afegir «Li hem de donar prioritat davant d'altres usos de l'aigua, actualment tenim un sector turístic que utilitza molta aigua. Estem fent un sobreús social de l'aigua, és molt major que fa 100 anys.»

La sequera des del govern

Guanyem també ha reivindicat les mesures que des del govern de la ciutat s'han començat a desenvolupar per la situació de sequera actual. Algunes mesures que s'han desenvolupat des del consistori ha estat cancel·lar la pista de gel «per responsabilitat amb la situació actual» i la creació del Comitè Municipal de l'Emergència per Sequera de Girona. També s'ha destacat el treball conjunt amb l'àrea urbana, on fa menys d'un mes es van implementar mesures conjuntes com són l’electrificació de dos pous d’aigua o la reducción de la pressió.