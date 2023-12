Es trenca el govern de coalició de Santa Coloma de Farners

Abans de la votació del pressupost, que imposava importants retallades a les regidories que encapçalen els Independents, el seu portaveu, el Sr. Prat, va anunciar que abandonaven l’equip de govern tot i que, sorprenentment, votarien a favor de l’aprovació del pressupost. L’anunci fet pel Tinent d’Alcalde, Pep Prat, era desconegut per la resta de grups polítics del ple, llevat de Junts. Prat va al·legar per justificar el trencament falta de confiança i entesa amb l’alcaldessa, la continuïtat de la qual al capdavant del govern, amb només cinc regidors no sembla viable. El pressupost es va aprovar amb el vot de qualitat de l’alcaldessa, després de dues votacions que varen resultat en empat, i el vot contrari de la tota l’oposició



La CUP, primer partit de l’oposició, era coneixedora de les tensions i desavinences entre els regidors de l’equip de govern municipal de l’alcaldessa Salamaña, i la incomoditat d’alguns dels regidors del grup dels Independents, que havien amenaçat repetidament de renunciar a l’acta del seu nomenament.



La CUP, que ha denunciat les polítiques municipals de retallada de la despesa, la infradotació i l’amenaça de tancament de serveis públics locals, estableixen com a base de la negociació el propi programa electoral, que comparteix nombrosos punts amb les propostes de la resta de grups de l’oposició d’esquerres.



El trencament del govern suposa per a la CUP l’oportunitat de revertir les polítiques que encapçala l’alcaldessa Salamaña d’assetjament immobiliari de famílies nouvingudes en situació administrativa d’ocupació irregular del seu habitatge, de tallada de subministraments bàsics i entrebancs a l’empadronament de veïns de la ciutat. Hem denunciat també la confusió vergonyant dels interessos personals de l’alcaldessa, que és gerent d’una empresa immobiliària local, i el seu càrrec institucional a l’ajuntament, raó per la qual n’hem demanat l’abstenció en tot procediment urbanístic.



El nostre grup polític ha discrepat també de l’actual equip de govern en relació a les polítiques d’externalització de serveis municipals, que ara, si accedim a l’alcaldia, ens proposem de revertir, tot començant per recuperar la gestió directa del la residència geriàtrica local i de la piscina coberta municipal, quan n’hi hagi l’oportunitat.



En el mateix ple la CUP vàrem criticar durament la política de personal de l’ajuntament, per manca d’ambició en l’estabilització dels llocs de treball vacants i l’ordenació de la plantilla municipal. En el torn de preguntes, vàrem denunciar altre vegada que l’equip de govern municipal es nega a restablir els servei de proveïment d’aigua a famílies en situació de vulnerabilitat a qui s’ha tallat servei i vàrem reclamar informació relativa a la petició que havíem fet de incoació d’un expedient informatiu contra el Sr. Prat, que irregularitats relatives a la sanció a una treballadora municipal, que la portaveu del grup polític del PSC-PSOSE havia denunciat en l’anterior ple.



Cap de les preguntes varen ser respostes en un ple marcat per l’anunci de trencament del govern municipal, encara que sorprenentment, el Sr. Prat va anunciar que els regidors del seu grup i ell mateix, mantindrien el seu lloc fins que l’alcaldessa els substituís en el càrrec.