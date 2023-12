lluita sindical

El Servei de Bombers de Formentera, a la deriva

Arran d’un comunicat emès per l’STEI Intersindical el 28 de desembre, el Sr. Óscar Portas, conseller d’Educació, Cultura, Patrimoni i Seguretat Ciutadana, va fer arribar, el passat 29 de desembre, una comunicació oficial al cos de bombers del Consell de Formentera, en la qual exposa que “atesa la negativa del cap de bombers d’elaborar el quadrant per al 2024” ell mateix “tramet adjunt un quadrant excepcional per al mes de gener de 2024, continuista amb el de 2023, ja que sense l’acord majoritari de la plantilla no seria raonable introduir-hi canvis importants”.

El Sr. Portas ha assignat un quadrant, amb torns de feina de 48 hores, que no respecta la normativa vigent i que va en contra del dret constitucional de la protecció de la salut i de la Llei de prevenció de riscs laborals. En la seva comunicació, a més, sol·licita als treballadors que estudiïn dues propostes de quadrant per a la resta de 2024 i els insta a arribar a un acord per poder-lo dur a taula negociadora de gener o febrer, tot i que insisteix a no dialogar amb l'STEI, sindicat que representa a la majoria dels treballadors del Servei de Bombers del Consell Insular de Formentera,

Queda clar, per tant, que el conseller continua sense respectar els drets constitucionals de sindicalisme, la Llei orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de Llibertat Sindical, i demostra, una vegada més, que tracta de dirigir els assumptes de la seva competència de manera "irregular" i “al marge de la normativa”.

L’STEI Intersindical i l'Administració (el cap del Servei de Bombers en funcions, la responsable del Servei Jurídic del Consell Insular de Formentera i el conseller) varen mantenir un reunió el passat 15 d'octubre, que donà com a resultat un preacord de col·laboració que el Sr. Portas no ha complit, i que ha provocat un conflicte col·lectiu que es tradueix en la incapacitat de la cobertura del Servei de Bombers, la inseguretat dels treballadors i de la població i una afectació molt greu als drets bàsics dels treballadors.

L’STEI Intersindical ha tornat a sol·licitar al Consell de Formentera la documentació en la qual s'argumenti i es justifiqui la suposada activació del PLATERFOR (Pla Territorial d’Emergències de Formentera) que el Consell Insular va anunciar en els mitjans de comunicació, així com la documentació relativa als quadrants dels treballadors dels darrers quatre anys i el quadrant complet de l'any 2024.

Se sospita que existeixen nombroses irregularitats en la protecció de la salut dels treballadors, en la gestió dels diners públics i en la cobertura d'aquest servei essencial per a protegir la ciutadania i que sembla que l'Administració intenta perpetuar.

Els serveis jurídics del sindicat ampliaran la denuncia presentada davant Inspecció de Treball i estudien les accions a emprendre pel que fa a la resta d'irregularitats de tipus administratiu, social i penal.