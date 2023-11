informàtica

Softcatalà celebra el seu 25è aniversari a Palma

fa 25 anys i ho celebra a Palma l'11 de novembre

Can Alcover de Palma acollirà el proper 11 de novembre a les 11 del matí la celebració dels 25è aniversari de Softcatalà. L’acte, serà presentat per la comunicadora Tona Pou, repassaran els orígens de l’entitat, així com les passes que poden fer en un futur pròxim. Hi haurà intervencions de diversos membres de l’associació, que presentaran algunes novetats pel que fa als serveis que s’ofereixen. També s’hi anunciarà la publicació d’un còmic de Softcatalà i hi haurà una actuació en directe a càrrec del grup Rella.

Softcatalà, associació sense afany de lucre que treballa per la normalització de la llengua catalana en el sector informàtic, Internet i les noves tecnologies, compleix 25 anys, i per a celebrar-ho han organitzat actes arreu del territori amb l’objectiu de trobar-se amb companys, col·laboradors, antics membres i altres persones que els hi donen suport.