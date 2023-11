Mai més

Un preludi

Mai més hem de permetre que impedeixin als nets abraçar als seus avis. Mai més hem de permetre que els ancians morin en la més absoluta solitud i menyspreu. Mai més hem de permetre que a les criatures se'ls impedeixi jugar entre elles. Mai més ens auto infligirem submisos arrestos domiciliaris. Mai més acceptarem sense lluitar la imposició d'estats d'excepció. Mai més ens emmordassaran.

Si s'han de trencar les portes dels geriàtrics o dels hospitals per a tendir una mà afectuosa als qui estan a la vora de la mort, cal fer-lo. Si cal enfrontar-se als funcionaris de l'educació, cal fer-ho. Si cal escapar-se de les presons-habitatge, cal fer-ho. Tot això sense importar les conseqüències repressives, assumint que això ha de formar part de la lluita de classes, una lluita sense quarter entre les elits corporatives i els seus sequaços d'una banda i els defensors una nova societat per l'altre. Una batalla entre la deshumanització del capital i la humanització comunista. No hi ha pandèmia més perillosa que la deshumanització, que la transformació dels éssers humans en ens totalment mancats de sentiments, individualitzats, temorosos, impotents.

Fan falta professionals de la salut a imatge de l'expressat per Ernesto Guevara de la Serna mentre acompanyava en els seus últims sospirs a una anciana a l'hospital mexicà on treballava com a metge en 1952:

“Vella María, moriràs, vull parlar-te de debò: La teva vida va ser un rosari complet d'agonies, no va haver-hi home estimat, ni salut, ni diners, a penes la fam per a ser compartida; vull parlar de la teva esperança, de les tres diferents esperances que la teva filla va fabricar sense saber com.

Pren aquesta mà d'home que sembla de nen en les teves polides amb el sabó groc. Refrega els teus calls durs i els artells purs en la suau vergonya de les meves mans de metge.

Escolta, àvia proletària: Creu en l'home que arriba, creu en el futur que mai veuràs. Ni resis al déu inclement que tota una vida va mentir la teva esperança. Ni demanis clemència a la mort per a veure créixer a les teves carícies morenes; els cels són sords i en tu mana el fosc; sobretot tindràs una roja venjança, ho juro per l'exacta dimensió dels meus ideals: Els teus nets tots viuran l'aurora, mor en pau, vella lluitadora”.

Davant la nova amenaça del que denominen COV 2.0, similars paraules són les que hem de transmetre als nostres progenitors, que no morin en l'oblit ni en la solitud ni en la impotència, sinó amb l'esperança que tindrem capacitat de construir una societat diferent en la qual la ciència es defineixi proletària i s'enfronti als espadatxins a sou (Klopffechten segons definició de Marx) de les grans corporacions.

Entrant en matèria

L'inquilí de la Casa Blanca Joe Biden ha creat una nova agència federal per a fer front a futures "pandèmies". L'agència, es denominada Oficina de Política de Preparació i Resposta a Pandèmies (OPPR). Tal com especifica el comunicat de la Casa Blanca “Mirem cap a un futur en el qual els estadunidencs ja no temin als confinaments, als tancaments i que els seus fills no vagin a escola”. https://www.whitehouse.gov/es/plandelcovid/

És tant com dir que imposem la solitud als futurs candidats a la mort, que sense rubor ens convertim en uns/es anti-Antígona incapaços d'enfrontar els dictats del poder.

La COVID-19 ha estat l'excusa per a la creació de la OPPR, de la mateixa manera com les autodestruccions de l'11 de setembre del 2001 van ser l'excusa perquè George W. Bush establís el 26 d'octubre la llei USA PATRIOT Act (Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act) la traducció de la qual és “Llei per a unir i enfortir els Estats Units proveint les eines apropiades, requerides per a impedir i obstaculitzar el terrorisme”, i el 25 de novembre del 2002 el Departament de Seguretat Nacional (DHS).

A mesura que es van agreujant els problemes de tot ordre, econòmics, polítics, militars, ètics, etc., no es pot descartar que es declari una nova pandèmia associada a alguna variant de la COVID-19 o una altra denominació inventada. Parlant clar, tal vegada està en l'horitzó un nou tancament productiu que torni a reorganitzar els capitals mundials, fent fallida uns i engreixant uns altres. Al mateix temps que seguint les polítiques eugenèsiques, s'elimini un altre contingent de persones “no rendibles”.

Uns membres de l'Institut de Virologia de Wuhan (WIV), van publicar un estudi al juliol de 2023 en el qual afirmaven que fins a 20 espècies diferents del coronavirus de Wuhan estan ara en circulació, i eventualment podria provocar un altre brot o pandèmia.

Publicat en la revista Emerging Microbes & Infections, els investigadors involucrats en l'article han arribat a la conclusió que és probable que es produeixi un esdeveniment de COVID 2.0 en un futur molt pròxim. "És gairebé segur que hi haurà una futura aparició de malalties i és molt probable que torni a ser una malaltia CoV ". Un abstract del citat informe és el següent: “Els coronavirus zoonòtics (CoV) van provocar importants brots humans en les últimes dues dècades. Un dels majors desafiaments durant la futura malaltia CoV és garantir la detecció i el diagnòstic ràpids en la fase primerenca d'un esdeveniment zoonòtic, i la vigilància activa dels CoV zoonòtics d'alt risc sembla ser la millor manera en el moment actual de proporcionar alertes primerenques. No obstant això, no existeix una avaluació del potencial de contagi ni eines de diagnòstic per a la majoria dels CoV”. https://doi.org/10.1080/22221751.2023.2225932

Si no existeix avaluació del potencial de contagi ni eines de diagnòstic, cal preguntar-se el que ve la profecia d'una nova pandèmia. Si tinguéssim la resposta trobaríem la pregunta. En tot cas a la Xina, concretament l'elit globalista estretament lligada a les grans corporacions internacionals, establerta en Shangai, amb una gran dosi de poder dins de la direcció del país i del buró polític del partit comunista xinès és la que ha mantingut i manté forts vincles amb els NIH, CDC i Departament de Defensa nord-americans, amb les grans corporacions químic-farmacèutiques, i amb les fundacions privades de Rockefeller i Gates. No en va el seu representant Gao Fu, director dels CDC xinesos, va ser un dels participants del Event 201 a l'octubre de 2019 en el qual es varen posar les bases per a la declaració pandèmica de març del 2020.

El tancament econòmic xinès va respondre també a la necessitat de regular la seva economia davant la perspectiva d'un esclat de la immensa bombolla que s'estava creant tant en el sector financer com immobiliari i industrial. https://centerforhealthsecurity.org/our-work/tabletop-exercises/event-201-pandemic-tabletop-exercise

Arrasades mundialment les propostes polítiques transformadores, solament ha quedat un joc de competències entre el vell capitalisme globalista i el nou capitalisme perifèric. En aquest joc hi ha un perdedor: el proletariat mundial, tant el del centre com el de la perifèria. Els primers amb unes certes dosis d'assistència social i els segons en un total abandó assistencial. Els primers caminant cap a una societat cada vegada més anciana i esquizofrènica, els segons caminant cap a l'emigració per a omplir els buits generacionals que la cobdícia i el desenfrenament consumista en el centre del sistema han suplert els naixements. L'eslògan del progressisme woke és: millor gossos que nens, ja que també formen part de la “família”. D'aquí la gran preocupació per dictar lleis de protecció animal en detriment de disposicions que emparin la maternitat conscient.

El 20 de Setembre de 2023, Dennis Francis, president de l'Assemblea General de l'ONU (AGNU) va ignorar les objeccions d'11 països i va aprovar la declaració de l'ONU sobre Prevenció, Preparació i Resposta a Pandèmies sense sotmetre-la a votació en ple de l'Assemblea. Aquesta declaració té com a objectiu formar una autoritat pandèmica global que tingui una varietat de poders inquietants, com la capacitat d'imposar tancaments, impulsar la vacunació universal i censurar el que considera “informació errònia”.

El president del Centre per a Polítiques de Seguretat, Frank Gaffney, la qualifica de “sense precedents”. Va dir: "No es pot eludir el fet que es produirà a costa de la sobirania de les diferents nacions, a les quals posteriorment se'ls dirà que tenen una emergència i el que han de fer sobre aquest tema"

L'expert en armes biològiques i professor de dret internacional de la Universitat d'Illinois, Francis Boyle, va afirmar: “Aquesta és una pressió total perquè la totalitat de l'Organització de les Nacions Unides, les seves agències especialitzades i les seves organitzacions afiliades, recolzin i donin suport a la seva proposta d'estat policial mèdic i científic totalitari mundial globalista de l'OMS”. https://www.globalresearch.ca/un-general-assembly-head-approves-declaration-form-global-pandemic-authority-lockdown-enforcement-powers/5833760

En un article anterior que vaig escriure el mes d'octubre passat tenia per títol “Un Nobel per a Bill Gates i Antony Fauci” en el qual destapava els interessos corporatius dels en teoria guardonats Katalin Karicó i Drew Weissman, submisos lacais de l'anomenada Big Pharma i avaladors del beuratge que amb el nom de vacuna han injectat a centenars de milions de persones. Aquest premi Nobel de medicina va ser a proposta de l'Institut Karolinska d'Estocolm.

El Karolinska Institutet és el major receptor de finançament extern per a recerca dels Estats Units entre les universitats sueques. En 2022, els finançadors estatunidencs van contribuir amb gairebé 103 milions de corones sueques amb subvencions tant dels Instituts Nacionals de Salut (NIH) com de fundacions privades. https://ki.se/en/research/us-research-funding-at-ki

Val la pena subratllar algunes recerques relacionades amb la suposada pandèmia covid i subvencionades per fundacions privades abans de l'aparició d'aquesta:



L'any 2018 la Fundació Bill i Melinda Gates va subvencionar a Karin Loré d'aquest institut per a “Analitzar les respostes immunes provocades per noves vacunes basades en ARNm”. Amb el que va quedant clar que primer s'inventa el beuratge i posteriorment fa aparició una malaltia davant la qual s'aplica aquest beuratge.



L'any 2020 novament la Fundació Bill i Melinda Gates va subvencionar a Karin Loré per als projectes “COVID-19: Estudi NHP de nanopartícules Novavax” i “Estudi d'immunogenicitat de la vacuna de ARNm de CureVac per a COVID-19 en macacos rhesus”



Al mateix temps l'Institut Karolinska va rebre subvencions de recerca iniciades pels pressupostos federals dels EUA. L'any 2020 el Departament de Defensa (DoD) va subvencionar a Samir EL Andaloussi per a un estudi denominat “Pèptids penetrants de cèl·lules dirigits al múscul per a l'administració de Cas9-RNP i ARNm modificat”



La recerca representa el 84% de la facturació anual de l'Institut Karolinska i els ingressos de l'àrea de recerca en 2021 van ascendir a 6.300 milions de corones sueques. Els finançadors externs representen al voltant del 53% dels ingressos de la recerca. https://ki.se/en/research/external-research-funding

L'esquerra pseudocomunista

El Fòrum Econòmic Mundial, després de diversos intents fallits d'establir un govern mundial, ha decidit apostar per la imminent crisi de l'aigua com el factor clau per a finalment aconseguir els seus objectius. En el vídeo de la reunió del grup a Davos l'any passat, la professora Mariana Mazzucato, una "col·laboradora de l'agenda" del Fòrum Econòmic Mundial, explica clarament aquesta estratègia. En el vídeo, expressa la seva decepció per la falta d'èxit que han tingut fins ara el canvi climàtic i les vacunes contra la COVID-19 per a promoure la seva causa. No obstant això, afirma que una crisi de l'aigua podria tenir èxit on aquests enfocaments han fracassat.

Segons va expressar durant la reunió del Fòrum Econòmic Mundial sobre l'"economia de l'aigua". Aquestes van ser les seves paraules: "Hem aconseguit vacunar a tots en el món? No. Per tant, és crucial treballar junts i considerar l'aigua des d'aquesta doble perspectiva, ja que no hem aconseguit resoldre problemes similars. A més, l'aigua és una cosa que la gent entén". https://youtu.be/1bw0gjfxu_w

Per a qui no ho sàpiga, Mariana Mazzucato és una de les economistes d'esquerra més cèlebres de l'actualitat sobretot a Amèrica Llatina. La seva principal aportació és el concepte de missions; és a dir, la capacitat de les polítiques públiques de marcar una direcció on l'Estat posi recursos que estimulin als privats a solucionar determinats dilemes. En els seus escrits relleva que es necessita una nova narrativa per a promoure les “Polítiques Orientades per Missions” (POM) que advoca decididament per la col·laboració públic-privada. I com no podia ser d'una altra forma, la Universitat Oberta de Catalunya la va nomenar doctora honoris causa l'any 2022. https://gaceta.es/mundo/la-crisis-del-agua-sera-la-herramienta-de-las-elites-para-imponer-un-gobierno-mundial-20231003-0300/

El The National Center for Biotechnology al juny del 2022 va publicar un article signat per Martin Hensher i Sithana Wanni “COVID‐19 vaccines, boosters and donis el mandat: building a mission economy, not a rentier paradise”, que inclou com a referència l'article de Mariana Mazzucato de 2021:

“Mission economy: a moonshot guide to changing capitalism”. I el comentari és el següent: “L'economista Mariana Mazzucato ha demanat un nou enfocament per a la configuració del mercat, per a transformar els models actuals de com els sectors públic i privat treballen junts per a dirigir la inversió cap a la salut per a tots, en lloc de buscar un finançament cada vegada major. La remodelació del mercat de les vacunes contra la COVID-19 és un cas de prova essencial per a aquesta nova agenda.” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc9115058/

Mariana Mazzucato, com a bona portaveu de les grans corporacions farmacèutiques i del capitalisme verd, afirma que “La crisi de la COVID és una oportunitat per a reavaluar com col·laboren els sectors públic i privat per a donar forma a un millor tipus de capitalisme. La COVID-19 no serà l'últim. El doble desafiament de la recuperació del xoc econòmic del coronavirus i una transició justa cap a una economia baixa en carboni és la raó per la qual un “Acord Verd Saludable” és tan essencial com direcció de la nostra renovació econòmica després de la COVID-19. Aquests no són desafiaments separats, sinó profundament interrelacionats, i la nostra resposta a la COVID-19 modelarà la nostra resiliència davant la imminent emergència climàtica”. https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/cdp-covid-19-and-multilateralism.pdf

Per a acabar aquestes consideracions val la pena tenir en compte l'asseveració d'Almudena Zaragoza:

“Cada vegada que l'home intenta reduir més com funciona la vida, aquesta li retorna una bufetada de complexitat recordant-li tot el que li queda per aprendre, com per a pretendre controlar i manipular. La naturalesa és única donant banys d'humilitat. La vida és absolutament meravellosa tal com és i el sentit comú es troba simplement estudiant-la i tractar d'entendre-la, aquesta és la veritable ciència. I fins que no comprenguem això, seguirem perduts, sense rumb; desarrelats del nostre origen”. https://somosbacteriasyvirus.com/arn-una-molecula-clave-en-el-mensaje-de-la-vida/