Crisi climàtica

Les Agulles – Ecologistes en Acció del Baix Llobregat i Garraf exigeixen als ajuntaments un canvi radical del model urbanístic

Les Agulles – Ecologistes en Acció del Baix Llobregat i Garraf denuncia que la crisi climàtica ja està provocant canvis en el medi natural, transformant el paisatge propi de la costa catalana cap a paisatges típics de latituds més al sud i més àrides.

Aquest cap de setmana, voluntaris ecologistes han pogut comprovar com la sequera persistent sumada a la pujada de temperatures està provocant un estrès hídric molt important a la major part de masses forestals de la costa del Garraf, tant al massís (Sitges) com a zones de Vilanova, Cubelles que inclou una mort forestal generalitzada en alguns sectors. Aquesta mortaldat de vegetació inclou tant pi blanc i pi pinyer (l’estrat arbori més abundant a la costa), com molts exemplars d’arbustos que estan adaptats al clima mediterrani com romaní, arboç, gatosa o càdec. La situació límit a la que es troba la vegetació que encara no ha mort pot ser fatal si no hi ha un canvi en les tendències de precipitació i arriben al proper estiu encara amb un gran estrés hídric. Aquesta tendència, ja detectada en altres indrets, s’estaria accelerant els darrers anys amb la persistència de la calorada i la reducció i alteració del règim de pluges, i pot provocar en pocs anys a la desaparició de bona part de la vegetació que han conformat durant milers d’anys el paisatge de la nostra costa. El centre de recerca CREAF ja va alertar d’aquest fet fa pocs mesos, i la tendència no s’ha revertit des d’aleshores. S’espera, doncs, que la vegetació sigui substituïda per espècies més pròpies de climes semidesèrtics, i amb ella es pot transformar també la població d’espècies de fauna, amb una important pèrdua de biodiversitat.

Ecologistes en Acció torna a alertar doncs que la crisi climàtica és tant perjudicial per a les persones com per al medi natural. I crida als ajuntaments de la comarca a reorientar totalment les seves polítiques, amb una acció decidida per a mitigar el canvi climàtic, incloent un canvi d’orientació dràstic de l’urbanisme en el que es descarti seguir amb el creixement urbà enfocat a un turisme gran consumidor de recursos i es treballi per conservar els espais naturals i la biodiversitat. Projectes especulatius com el de FCC a Vallcarca, que alguns partits polítics de l’Ajuntament recolzen, o nous traçats de línies d’alta tensió i molt alta tensió per espais naturals (com ara algunes de 220 i 400 kV previstes atravesant el massís del Garraf i fins a Begues), són incompatibles amb la crisi climàtica.