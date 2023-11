Corrupció

La Plataforma SBDLC considera que no s’hauria d’admetre la candidatura de Josep Escartín com a Síndic municipal

Segons consta en l’atestat dels Mossos d’Esquadra que van instruir pel sumari del cas Mercuri, en les converses que van enregistrar entre Melquíades Garrido i el seu nebot Paco Bustos, van detectar la delació de Josep Escartín, en aquells moments Síndic de Greuges de Sabadell, alertant a Paco Bustos que li havia arribat una denúncia d’una veïna degut a un problema de fums emesos per una xemeneia del restaurant Las Migas, propietat de Paco Bustos, que funcionava a ple rendiment sense disposar de la corresponent llicència d’activitats.

En aquestes converses, que consten en les escoltes telefòniques del sumari, es posa de manifest la conducta del Sr. Josep Escartin del tot contrària a la funció d’un Síndic de Greuges i a la lleialtat envers la ciutadania a qui ha de defensar els seus drets, aturant la tramitació d’una queixa d’una ciutadana que es considera perjudicada i alertant, per amistat, al causant del problema, un regidor municipal en actiu i propietari d’un restaurant que, a més a més, funciona sense llicència d’activitat. El Sr. Josep Escartin no va mantenir la seva imparcialitat com a Síndic de Greuges que era, fins el punt d’actuar en funció de les instruccions que rebia i obrant amb una conducta parcial per afavorir els interessos particulars de Paco Bustos.

Aquesta actuació deslleial d’un càrrec institucional per afavorir interessos particulars també és corrupció. Per aquest motiu des de SBDLC considerem que el Sr. Josep Escartin no gaudeix de les garanties que requereix la figura del Síndic de Greuges i en aquest sentit apel·lem a la seva honestedat perquè retiri la seva candidatura.