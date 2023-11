Català

L'OCB posa en marxa una campanya per defensar el català i denunciar les polítiques d'agressió lingüística del PP i VOX

L’OCB ha ha triat el municipi calvianer per realitzar aquest primer acte, al qual se n’afegiran d’altres arreu de Mallorca, perquè recentment el consistori de Calvià ha aprovat un nou Reglament municipal per a l’ús de les llengües oficials de l’Ajuntament, que segons l’Obra Cultural Balear, no s’ajusta a la legalitat vigent i al qual l’entitat ja ha presentat al·legacions.