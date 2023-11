lluita sindical

Els treballadors convoquen concentracions a l'entrada dels centres de primària de Girona i de l’Hospital Trueta

I per reforçar les nostres reclamacions, convoquem a totes les treballadores a la entrada dels centres de primària de Girona i de l’Hospital Trueta el proper dia 29 a les 10.00, on a més, realitzarem una assemblea on definirem aquelles accions que considerem oportunes per reivindicar els nostres drets