Els Mossos desallatgen la Ruïna i el Kubo a la Bonanova de Barcelona, tot i la resistència

Un ampli dispocitiu policial format per més de 300 policies, 40 furgones de la BRIMO i un helipcòptero s'han aplegat a l'entorn dels edificis Ruïna i el Kubo per executar l'ordre judicial de desallotjament, tenint en compte que trobariem resisitència, com així ha passat. Més de 5 hores ha durat el desallotjament dels edificis. Seguint la crida del centre social okupat (La Ruïna) i de diferents col·lectius, centenars de persones s'han manifestat pels carrers propers als edificis.

Després d'un pluja de cohets priotècnics, els mossos de la BRIMO s'han trobat Una persona s’ha penjat amb cordes i arnesos a la façana del Kubo i altres tres s’han assegut a la teulada de La Ruïna. Abans d'arribar a l'interior s'han trobat barricades construïdes, que han hagut d'anar travessant amb una radial. Després d'anar superant els obstacles i fer baixar els ocupes del terrat s'han fet amb l'edicii. Cap a les 11h, l'edificis estaven totalment desocupats. Segons diversos mitjans de comunicació, l'operació ha costat més 125.000 euros, incloent-hi les pagues dels agents i la logística emprada.

A santa Coloma de Gramenet, el desallotjament del centre social Estudi 9 del carrer del Pedró de Santa Coloma de Gramenet. Els mossos han rebentat la porta a cops de mall i amb radials. A l’interior hi ha sis persones resistint, dues amb els braços submergits a bidons de ciment i d’altres encadenades.

Cal remarcar, que l'ublicació d'aquest edifici correspon al polèmic pla urbanístic batallat pel moviment veïnal de la zona. La propietat de l’immoble és d’una societat mercantil amb seu a Luxemburg i lligams amb paradisos fiscals. Els seus administradors apareixen al llistat dels Panama Papers d’evasors fiscals, publicat pel Consorci Internacional de Periodistes d’Investigació, segons informa La Directa.

Més de 125.000 euros de cost del dispositiu i més de 300 efectius policials.



Els Mossos i la Guàrdia Urbana han efectuat un desplegament totalment desproporcionat per desallotjar El Kubo i La Ruïna.

Els de sempre defensant l'especulació per sobre del dret a una vida digna 🤬 pic.twitter.com/HSCTtzD2sw — CUP Barcelona ♀ (@CUPBarcelona) November 30, 2023