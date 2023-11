Concentració de suport a la treballadora de VERITAS acomiadada per parlar en català

La Intersindical es concentra davant dels establiments de Veritas (botiga de Girona) en defensa d'una treballadora acomiadada per parlar en català (18/05/2023)

La Intersindical ha convocat una concentració el 14 de novembre a les 11.30 hores davant el Jutjat Social 3 de Girona (Plaça Josep Maria Lidón i Corbí, s/n – Girona) en suport a la treballadora acomiada per VERITAS de Puigcerdà per parlar en català.

Representants de La Intersindical atendran in situ els mitjans que s’hi desplacin per ampliar informació sobre l’estat del procediment legal i tots els antecedents relacionats.

Per a contextualitzar els fets que han dut a l’actual situació, cal remuntar-se a març de 2023 quan dos treballadors -fent-se passar per clients- van adreçar-s’hi a la treballadora en castellà i ella els atengué en català en veure que els suposats clients entenien perfectament el català.

Tal com va reconèixer un encarregat en un àudio, aquest va ser el desencadenant per a fer-la fora de la feina.

Per altra banda, es produeix el fet que, com ha evidenciat la treballadora acomiadada, altres persones de la plantilla del centre s’adrecen exclusivament en castellà als clients i companys de feina sense que aquest ús d’una llengua cooficial hagi provocat cap problema, just al contrari de la treballadora que va decidir fer ús dels seus drets lingüístics.

Des de La Intersindical fem una crida a la solidaritat amb aquesta companya que ha perdut la feina pel senzill fet d’usar una llengua oficial i pròpia del nostre país, com és el català.