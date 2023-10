Un Nobel per a Bill Gates i Antony Fauci. Un escàndol més en el circ globalista a les ordres del Fòrum Econòmic Mundial

Diuen... que enguany han regalat el Premi Nobel de Medicina a Katalin Karicó i a Drew Weissman.

Diuen... que Katalin Karicó des de 2013 ocupa actualment la vicepresidència sènior de l'empresa BioNTech / Pfizer.

Diuen... que Drew Weissman, a partir de 1990 va treballar en els Instituts nacionals de Salut nord-americans (NIH) i en 1993 va ser el becari principal d'Antony Fauci en l'Institut Nacional d'Al·lèrgies i malalties Infeccioses estatunidenca (NIAID).

... I no és que ho diguin, és que és cert.

Res nou en l'horitzó. Ja l'any 2018 el Premi Nobel de Química va anar a parar a la professora Frances Arnold, de l'Institut Tecnològic de Califòrnia (CalTech), George Smith, de la Universitat de Missouri Columbia, i Gregory Winter, del Laboratori de Biologia Molecular del Consell de Recerques Mèdiques al Regne Unit, per dos treballs en evolució dirigida i pels seus assoliments en manipular “l'evolució natural i la maquinària genètica de virus i bacteris. Tot un premi a l'anomenat “guany de funció”, elemental per a la producció d'armes bacteriològiques. Un premi Nobel per a l'Agència de Projectes de Recerca Avançats de Defensa, (DARPA. Defense Advanced Research Projects Agency) una agència del Departament de Defensa dels Estats Units.

L'any 2020 el Premi Nobel de Química es va concedir a les bioquímiques Emmanuelle Charpentier i Jennifer Doudna pel desenvolupament d'un mètode per a l'edició genètica que permet "reescriure el codi de la vida”. Van demostrar que podien "tallar" qualsevol molècula d'ADN en un punt determinat, la qual cosa permet modificar el codi genètic de qualsevol ésser viu, inclòs el de la nostra espècie. És l'anomenada CRISPR “Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats” (repeticions palindròmiques curtes agrupades i regularment interespaciadas). Tot un premi a la col·laboració per a la fabricació de bebès a demanda, per a la creació d'una “nova raça ària”. Nazisme pur.

La tecnologia experimental es basa en una manipulació genètica novedosa coneguda com a edició genètica. En un important article de la revista Foreign Affairs del Nova York Council on Foreign Relations de 16 d'abril de 2018, Bill Gates va promoure efusivament la nova tecnologia CRISPR d'edició de gens com a capaç de “transformar el desenvolupament global”. (1)

Els treballs de Karikó i Weissmann han tingut una gran rellevància en el desenvolupament de les vacunes de Moderna i BioNTech/Pfizer, ja que totes dues vacunes es basen en estudis previs d'aquests dos investigadors sobre el ARNm.

El 30 d'agost de 2019, BioNTech va signar acords amb la Fundació Bill & Melinda Gates en virtut dels quals “es requereix que BioNTech realitzi unes certes activitats de recerca i desenvolupament", explica la companyia. L'emissió de 3.038.674 accions ordinàries amb un valor nominal de 3.039 milions d'euros es va anotar en el registre mercantil (Handelsregister) el 26 de setembre de 2019. Com a resultat de l'operació, la reserva de capital va augmentar en 46.826 milions d'euros. Segons el periòdic Voxpopuli, la Fundació de Bill Gates va confirmar a aquest diari que: "El Fons d'Inversió Estratègica de la Fundació és accionista actual de BioNTech”. (2)

BioNTech va lliurar els tres milions d'accions a la fundació de Gates poc abans que la companyia sortís a cotitzar en Borsa. El laboratori alemany va començar a cotitzar en la borsa estatunidenca, Nasdaq, a l'octubre de 2019, a un preu inferior als 15 dòlars per acció, però quan l'empresa i Pfizer van anunciar la seva vacuna contra el coronavirus, les accions de BioNTech es van disparar fins a superar els 110 dòlars.

Existeix un document molt important de la Comissió Nacional del Mercat de Valors dels EUA de febrer de 2020 en el qual l'empresa BioNTech presenta una oferta de venda de 6.000.000 d'accions. En aquest document, BioNTech fa una exposició de l'empresa, dels seus accionistes, dels seus assoliments com a companyia i de les expectatives de mercat que té per al futur immediat. D'aquest document criden l'atenció, en un primer cop d'ull, dues coses molt importants. La primera, les dates en les quals van començar els seus acords de col·laboració amb Pfizer i els objectius, que no semblen massa casuals.

En un dels punts del document, en el punt 2 de la pàgina 150, diu: “Hem col·laborat amb tercers per a explotar les propietats inmunoterapéuticas de la nostra classe de medicaments de ARNm per al tractament i prevenció de malalties infeccioses. Esperem portar la nostra vacuna a la clínica per a fins de 2020. I afegeixen “Vacuna contra la influença: a l'agost de 2018, signem una col·laboració amb Pfizer per a desenvolupar immunoteràpies basades en ARNm per a la prevenció de la influença”. (3)

Quan se signa l'acord BioNTech / Pfizer, a l'agost de 2018, asseguren que tindran llestos aquests “medicaments de ARNm” a la fi de 2020. I segurament per designi dels Déus la seva vacuna contra el coronavirus va començar a clavar-se a tot el món al desembre de 2020 amb el vistiplau de l'OMS i els lacais governamentals mundials.

Afirma l'edició d'Armstrong Economics del 23 d'agost de 2021 que la Fundació Bill & Melinda Gates finança a l'Administració d'Aliments i Medicaments als Estats Units i a l'Agència Reguladora de Productes de Medicina i Salut al Regne Unit. (4)

No tan sols això sinó que Bill Gates, al temps, també és el major donant de l'OMS. L'any 2020 va finançar a l'OMS amb més de 250 milions d'euros i al mateix temps és el principal donant de GAVI (Global Alliance Vaccine Inmunization), una agència encarregada d'expandir, majorment amb coaccions, les vacunes per tots els països del món.

En aquest intermedi, entre 2018 i 2020, la Fundació Bill i Melinda Gates van comprar 55 milions de dòlars en accions d'aquesta companyia a l'agost de 2019 i les primeres notícies donades a conèixer sobre les infeccions del coronavirus en Wuhan són de desembre d'aquest mateix any.

El valor de les accions de BioNTech en mans de la fundació estatunidenca té un valor en l'actualitat de 269 milions de dòlars. Quan els Gates van rebre aquest paquet d'accions de la companyia, tenia un valor de 42 milions. (5)

Una data per a recordar: febrer de 2020, quan Pfizer col·loca en el seu consell d'administració a la que fora consellera delegada de la fundació Gates, Susan Desmond-Hellman. L'anterior no seria més que una coincidència, sinó fora perquè Desmond-Hellman havia treballat estretament amb la companyia alemanya BioNTech quan estava en la nòmina de la Fundació Bill & Melinda Gates. (6)

Durant el seu mandat en la fundació, Desmond-Hellmann va supervisar la creació de l'Institut de Recerca Mèdica Gates. Anteriorment va ser consellera de Facebook entre 2013 i 2019. (7)

El 20 d'agost de 2021, The Daily Expose publicava el següent: “La FDA dels Estats Units ha donat la seva aprovació a les vacunes de Gates perquè ha estat sota una tremenda pressió política per a fer-ho. CNBC va informar que “els funcionaris federals de salut havien estat sota una pressió creixent per a aprovar per complet la vacuna de Pfizer i BioNTech … A Londres, una recerca va desvetllar que la Fundació Bill i Melinda Gates és qui ha finançat de manera primordial a l'Agència Reguladora de Productes de Medicina i Salut del Regne Unit, igual que a la FDA dels Estats Units… La FDA MAI ha aprovat un tipus de medicament nou en menys d'un any, la qual cosa planteja seriosos dubtes sobre la corrupció. El temps mig que es triga a obtenir l'aprovació de la FDA és de 12 anys!”.

El 4 de juny de 2021, la MHRA (la FDA anglesa) va estendre la seva autorització per a l'ús de la vacuna de Pfizer a nens d'entre els 12 i 15 anys, malgrat els riscos coneguts d'inflamació cardíaca. (8) I el 23 d'agost de 2021, la FDA nord-americana va aprovar la vacuna Pfizer/BioNTech per a persones de 16 anys. (9)

La cosa ve des de lluny. Segons va publicar el periòdic The Guardian en la seva edició de 17 de maig de 2002, la Fundació Gates va començar a traslladar les seves inversions a productes farmacèutics en l'any 2002. Aquest any, Gates va invertir 205 milions de dòlars en nou grans companyies farmacèutiques, incloses Pfizer i Johnson & Johnson. (10)

Segons el portal The Motley Fool del 24 de setembre de 2020 la fundació Gates, dins de la seva perspectiva eugenèsica ja assajada en diversos països africans, va invertir en Pfizer “amb la intenció declarada d'expandir una vacuna anticonceptiva injectable de la companyia farmacèutica”. Però li va resultar més rendible la vacuna covid. (11)

Després d'aquest reguitzell, abreujat, pocs dubtes poden quedar que Katalin Karicó no és una altra cosa que la tapadora de Bill Gates, l'autèntic comprador del premi Nobel de medicina 2023.

Anem per l'altre. Drew Weissman, acòlit d'Antony Fauci, l'altre Nobeler.

Sobre el sinistre personatge d'Antony Fauci, és fonamental conèixer, estudiar i aprendre de l'extens treball de recerca sobre el mateix realitzat per l'equip de Robert Kennedy i publicat per Children’s Health Defense que porta per títol The Real Antoni Fauci: Bill Gates, and the Global War on Democracy and Public Health (El veritable Antoni Fauci: Bill Gates i la guerra global contra la democràcia i la salut pública).

Robert F. Kennedy no és un revolucionari, no és socialista ni comunista, és un advocat liberal demòcrata que porta anys denunciant en els tribunals les empreses petrolieres i químiques pels danys causats en la salut de la població a causa dels seus abocaments contaminants incontrolats.

L'autor, en la totalitat de les 471 pàgines de la seva recerca no rebutja els medicaments i entre ells les vacunes. El que denúncia des de la primera pàgina fins a l'última és l'acceptació per part dels reguladors de salut de beuratges que no han passat els més mínims exàmens de seguretat, fiabilitat i efecte curatiu, solament a fi de lucre de les grans multinacionals farmacèutiques i els seus aliats. I aquest és l'eix conductor de tot el llibre extensament documentat amb 2.124 fonts de referència.

Aquest impressionant document centrat bàsicament en els Estats Units, té com a fil conductor els següents eixos:

. Les interrelacions entre la indústria farmacèutica, els centres nacionals de salut, les universitats, les fundacions filantròpiques, els mitjans de comunicació i el complex militar.

. La denúncia dels experiments químic farmacèutics en nens i adults sense les garanties suficients d'innocuïtat i la vulneració de les normes de consentiment informat.

. La corrupció dels organismes de salut i les agències responsables de la seva supervisió i control.

. El rerefons discriminatori, racial, eugenèsic, colonialista i imperialista de l'experimentació. Denúncia amb proves documentades el “filantrocapitalisme” i el “colonialisme mèdic” pels experiments en poblacions d'Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina, ocultant els resultats adversos d'aquests experiments, incloses les morts.

En la presentació, Kennedy adverteix: “He escrit aquest llibre perquè els estatunidencs -tant demòcrates com republicans- puguin entendre el perniciós paper del Dr. Fauci a permetre que les companyies farmacèutiques dominin el nostre govern i subverteixin la nostra democràcia, i per a relatar el paper clau que el Dr. Fauci ha exercit en l'actual cop d'estat contra la democràcia.”

Aquest “cop d'estat” té xifres segons l'autor “En 2020, els treballadors van perdre 3,7 bilions de dòlars mentre que els multimilionaris van guanyar 3,9. Uns 493 individus es van convertir en nous multimilionaris i altres 8 milions d'estatunidencs van caure per sota del llindar de la pobresa”. “els Estats Units encara sofreix la brutal i lletja història de l'esclavitud, la segregació, el racisme i procediments mèdics forçats”.

El llibre de Robert Kennedy realitza un exhaustiu recorregut sobre la SIDA i els tripijocs de les grans farmacèutiques que l'any 2000, els seus ingressos mundials de remeis contra la sida eren de 4.000 milions de dòlars; en el 2004, es van disparar a 6.600 milions. En el 2010, els medicaments contra la sida van superar la marca dels 9.000 milions de dòlars per als gegants farmacèutics i van superar els 30.000 milions de dòlars en 2020.

“Després del col·lapse de la bestiola soviètica, el terrorisme islàmic i la bioseguretat van suplantar al comunisme com la justificació per a una contínua presència militar i corporativa dels EUA a tot el món en desenvolupament. L'anhel adquisitiu de la indústria farmacèutica pels recursos naturals d'Àfrica i les seves poblacions, que estan repletes i obedients, amb la seva elevada càrrega de malalties, va ajudar a impulsar l'augment de la bioseguretat com a punta de llança de l'imperialisme corporatiu. Bill Gates i el Dr. Fauci van oferir la bioseguretat com a fonament del seu projecte de neocolonialisme mèdic.”

“El racisme és una característica permanent de l'autoritarisme mèdic i de l'experimentació humana... El Dr. Fauci va fer que el NIAID (Institut nacional d'Al·lèrgies i Malalties) i els seus socis de les empreses farmacèutiques traslladessin els seus estudis a l'estranger, perquè no es veiessin afectats els seus estudis més controvertits i arriscats "perquè poden fer coses que mai podrien fer als Estats Units"... Àfrica és una colònia farmacèutica des de fa més d'un segle.”

Amb suficients proves documentals afirma que “L'OMS, la GAVI i el Fons Mundial funcionen efectivament com a comissaris ideològics”. Així com l'UNICEF: “El director d'UNICEF, Anthony Lake, va ser assessor de seguretat nacional del president Bill Clinton i el seu candidat a director de la CIA, fins que les acusacions de corrupció van desbaratar el seu nomenament. Al gener de 2020, UNICEF va aplaudir l'aprovació per part de la legislatura de les Maldives d'un projecte de llei que converteix en delicte el fet que els pares rebutgin qualsevol vacuna recomanada pel govern per als seus fills. L'entusiasme desenfadat d'UNICEF deixa clar que l'organització considera la innovació de Maldives com un programa pilot per a la humanitat.”

Ja en 2019, en una conferència sobre vacunació, Anthony Fauci va proposar eludir els assajos clínics de les vacunes de ARNm i, amb l'ajuda d'una crisi pandèmica exagerada, llançar-les al mercat sense necessitat de deu anys de proves. La conferència va tenir lloc el 29 d'octubre de 2019 i Anthony Fauci va explicar que les vacunes es continuen fabricant a partir d'ous, però que existeix un nou i revolucionari mètode de ARNm. No obstant això, la introducció de noves vacunes de ARNm està subjecta a regulacions burocràtiques i a nombroses fases d'assajos clínics que duren almenys 10 anys.

Anthony Fauci va començar a explicar que si organitzava i preparava una commoció en la societat amb un virus, una infecció específica que seria realment excepcional, les autoritats estatunidenques mantindrien una enorme pressió pública i deixarien d'exigir a les empreses farmacèutiques que provessin a fons la nova vacuna de ARNm durant 10 anys. A causa de la crisi i a les pressions, la FDA estatunidenca farà marxa enrere i permetrà que les vacunes de ARNm es llancin al vast mercat sense cap prova.

A través d'estudis en organismes marins s'ha trobat que l'exposició a nanopartícules polimèriques té efectes perjudicials i s'ha demostrat que això pot conduir a una disminució en les defenses antioxidants del cos, la qual cosa pot acabar en sèpsia. Estudis realitzats en rates mascle Wistar van demostrar efectes negatius de l'exposició a nanopartícules polimèriques i lípides (inserides en el ARNm) en el seu sistema reproductiu, així com alteracions tissulars i cel·lulars. Es va trobar una disminució considerable en els nivells de testosterona de les rates, així com un decrement en la qualitat i la concentració d'esperma, mostrant el mateix efecte en els seus nivells hormonals. A més, es va reportar una deterioració en els tubs seminífers de les rates i atròfia testicular. Tots els efectes reportats van mostrar un augment a mesura que la concentració de les nanopartícules augmentava. (12)

Antony Fauci i el seu NIAID són propietaris de la patent d'una vacuna per al dengue coneguda com Dengvaxia, promoguda com una vacuna “essencial” per l'OMS de Tedros Adhanom Ghebreyesus des de 2016. Robert F. Kennedy Jr. va assenyalar que Fauci i NIAID “sabien pels assajos clínics que hi havia un problema amb la resposta immune paradoxal”, però li ho van donar a nens filipins de totes maneres. Es va estimar que fins a 600 nens vacunats van morir abans que el govern detingués les vacunes. El pla d'inoculació massiva contra el dengue a Filipines va sofrir una forta garrotada després que les autoritats suspenguessin la venda i distribució de la vacuna una vegada comprovat que el seu producte empitjorava els símptomes d'aquelles persones que no havien estat infectades amb aquest virus prèviament. (13)

Antonio Figueras, Professor de Recerca del CSIC a Vigo aclareix: “He rebut les tres dosis de la vacuna. Dos de Astra Zeneca i una de Pfizer. No soc anti vacunes.” I a continuació explica que al juliol de 2021, la UE havia realitzat la seva pròpia recerca i va concloure que hi havia un vincle potencial entre la inflamació del cor i les vacunes de ARNm. Posteriorment, els principals reguladors de medicaments als Estats Units, el Regne Unit, Austràlia i Europa van agregar un advertiment sobre les vacunes de ARNm en l'increment de risc de miocarditis en homes menors de 30 anys. (14) Un estudi de Kaiser Permanent també va trobar altes taxes de miopericarditis després de dues dosis d'una vacuna de ARNm. (15) I un altre realitzat per Avolio et al., demostra que la proteïna espigola té la capacitat de causar canvis moleculars i funcionals en els pericits vasculars humans, que són les cèl·lules de suport al voltant dels capil·lars que envolten les cèl·lules del múscul cardíac. (16)

Tot l'exposat no importa. Els Premi Nobel ja formen part del complex mafiós químic-farmacèutic i militar, per a donar un recolzament “científic” a la perillosa inoculació mundial d'uns certs compostos als quals han posat el nom de vacunes a major glòria de les empreses de Bill Gates. Un recolzament a Antony Fauci, per a la comercialització i producció d'armes bacteriològiques mitjançant el denominat guany de funció. Per a l'edició de criatures que responguin a una nova raça ària, per a avançar en el projecte eugenèsic del Gran Reinici, com ordena el Poder mundial agotzonat en el Comitè Executiu del Fòrum Econòmic Mundial.

I, mentre tot això ocorre… Quina és la resposta del proletariat mundial? Quina és la resposta dels anomenats sindicats de classe? Quina és la resposta dels anomenats partits comunistes?

Cap. Simplement acaten, encara que prediquen el contrari, les ordres del Stato quo, i aixecant la feble veu solament davant qüestions col·laterals que l'única cosa que fan és legitimar el sistema actual de l'Imperialisme S.A.

Més que mai és necessària l'explicació per tots els mitjans possibles d'aquesta guerra de classes en la qual l'enemic a batre per part del capital és una part del proletariat mundial considerat superflu. Més que mai és necessària l'organització a tots els nivells possibles per a afrontar aquesta ofensiva. Més que mai és necessari una crida ètica als milers d'autèntics científics perquè prenguin partit al costat del proletariat. Més que mai és necessària una cultura de la denúncia i del boicot. Més que mai és necessari recuperar la dignitat humana. Ens hi va la vida.

Josep Cónsola, Octubre 2023

REFERÈNCIES

