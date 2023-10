Natura

Olot acull el 45è Aplec Excursionista dels Països Catalans

L’Aplec té com a principal objectiu realçar la importància de la llengua catalana com a part integrant de la nostra riquesa cultural i patrimoni històric. En un moment de preocupació per la seva preservació, l’Aplec esdevé un punt de trobada per garantir la seva supervivència en la societat actual.

Aquest any, la localitat d’Olot i els magnífics paisatges de la Garrotxa seran l’escenari privilegiat on es desenvoluparan les diferents activitats. L’Aplec no només proposa la coneixença de l’entorn natural d’Olot, sinó també promou la solidaritat i germanor entre els assistents. Així mateix, es fomentarà l’apropament a la cultura, el comerç, la restauració, l’hostaleria, l’esport, la història i els monuments d’aquest territori.

Durant els quatre dies que durarà l’Aplec, els participants tindran l’oportunitat de gaudir d’una àmplia gamma d’activitats, que inclouran excursions de muntanya, rutes guiades per descobrir els punts d’interès més destacats de la comarca, activitats esportives com BTT, Marxa Nòrdica i escalada per als amants d’aquest esport, rutes familiars per conèixer paisatges plens d’històries i llegendes, així com activitats culturals i científiques que aprofundiran en la història, els volcans, l’astrologia i la gastronomia d’aquesta regió i conferències. Des d'aquí, podeu accedir al calendari d'activitats de cada dia.

Els organitzadors no poden amagar el seu orgull i volen “animar a gaudir d’aquesta gran oportunitat d’apropar-vos a la cultura i la natura d’aquesta preciosa comarca, mentre col·laboren en la defensa de la llengua catalana. Tothom és convidat i tothom en serà benvingut a l’Aplec Excursionista dels Països Catalans 2023”.