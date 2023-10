Comunicat del Col·lectiu Guilleries (núm. 160)

Darrerament, la classe política, amb l’ajut dels mitjans al seu servei, ens tenen entretinguts amb la possibilitat d’aprovar una llei d'amnistia a canvi d'investir president del govern espanyol el gran mentider i autòcrata Pedro Sánchez i permetre que aquest personatge pugui seguir reprimint-nos (suspensió de l’autonomia, monitoratge íntegre de les comunicacions, infiltracions policials, etc.).



Una amnistia que a part de ser rebutjada pels perseguits de base, suposaria, com els indults, un potenciament de les falses idees espanyolistes de la pacificació, el retrobament i la concòrdia, un blanquejament de la repressió de l’estat espanyol i la seva legitimació internacional, el molt probable sobreseïment de la causa seguida al TEDH contra la sentència del TS (amb altíssimes probabilitats d’èxit) i la consegüent amnistia dels redactors, impulsors i col·laboradors.



Tenim la percepció que els nostres representants, que no oblidem tenen una majoria parlamentària en escons i en vots al Parlament de Catalunya, s'han oblidat que l’objectiu i el compromís d'aquesta legislatura era implementar els resultats de l'1-O i culminar la independència.



Sembla que els partits que s'autodenominen independentistes estiguin traint la voluntat de la majoria del poble de Catalunya en negociar una amnistia i pidolar un nou referèndum (volent enterrar l'1-O) en comptes d'activar una DUI declarada el 27 d'octubre per la majoria parlamentària, representant de la sobirania popular.



No només no despleguen les estratègies per deslliurar-nos del jou de l'estat espanyol, sinó que s'inventen ridícules 'lleis de claredat', impossibles acords amb Espanya per organitzar un nou referèndum o aberrants consultes sobre el futur de Catalunya on tots els espanyols haurien de votar (no és una broma!) conclusions a les quals arriben un suposat grup d'"experts", integrat per ia unionista Astrid Barrio, vergonyosament promocionada pel govern de la Generalitat en mans d'ERC.



Nosaltres diem NO a negociar res que no sigui la independència del nostre País, que és el mandat sorgit de l'1-O, i instem els líders polítics a evitar ser víctimes un cop més del permanent engany urdit per l’estat espanyol corrupte i repressor per perpetuar el seu domini sobre la nostra nació.



ELS MOSSOS D'ESQUADRA DEFENSAREM LES INSTITUCIONS CATALANES I VETLLAREM PER GARANTIR ELS DRETS I LES LLIBERTATS DELS NOSTRES CONCIUTADANS. TAMBÉ EXIGIM EL RETORN A CASA DELS EXILIATS, EL FINAL DE LA REPRESSIÓ DE L'ESTAT ESPANYOL, INCLOENT-HI L'ESPIONATGE IL·LEGAL, I LA CULMINACIÓ DE LA INDEPENDÈNCIA APROVADA PER LA MAJORIA DE LA CIUTADANIA.





Guilleries, 30 d'octubre de 2023