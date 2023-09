El govern del País Valencià castellanitza les xarxes socials

En el cas d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, en mans de José Luis Aguirre (Vox), no només es fa servir la denominació oficial en castellà, sinó que des del 25 d'agost la conselleria ha comunicat únicament en castellà. A més, quan ha emprat el valencià ho ha fet amb faltes d'ortografia i sense respectar la normativa oficial de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Aquest fet ha estat denunciat per Plataforma per la Llengua, que ha anunciat accions legals en cas de continuar l'actitud envers la llengua per part del govern valencià, ja que s'està vulnerant l'Estatut d'Autonomia així com ignorant la normativa lingüística vigent al País Valencià. En concret, l'Article 8, d'Identitat corporativa del DECRET 61/2017, de 12 de maig, del Consell, pel qual es regulen els usos institucionals i administratius de les llengües oficials en l'Administració de la Generalitat. (DOGV núm. 8046 de 23.05.2017).