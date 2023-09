Ensenyament

Concentracions als centres educatius del País València en protesta per les polítiques de Conselleria

Pel caos de les adjudicacions, la modificació dels horaris en ESO, les acusacions del conseller contra el professorat i la pretensió de reduir el valencià a l’ensenyament

Ahir al matí desenes de centres al llarg del País Valencià han secundat la convocatòria dels tres sindicats i s’han concentrat a l’hora del pati a les portes dels centres educatius.

STEPV, CCOO i UGT havien convocat aquestes concentracions per protestar pel caos de les adjudicacions, la modificació dels horaris en ESO, les acusacions del conseller contra el professorat i la pretensió de reduir el valencià a l’ensenyament.

D’altra banda, STEPV ha sol·licitat una reunió urgent al Secretari Autonòmic d’Educació, Daniel McEvoy, per a tractar la situació d’indefensió jurídica que s’ha plantejat arran de la inadmissió per part del TSJ del recurs contra la resolució de 31 d’agost per la qual es modifiquen els horaris d’ESO. A més, la majoria dels instituts enquestats pel Sindicat han manifestat que el professorat ha vist modificat el seu horari lectiu per l’aplicació d’aquesta resolució, fet que no és legal, aspecte que també se li ha traslladat al Secretari Autonòmic.