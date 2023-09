català

Campanya “SAY YES” per demanar als estats europeus que votin sí a l’oficialitat del català

Plataforma per la Llengua ha llançat la campanya "#SAYYES" a l'oficialitat del català. A sayyes.cat, els ciutadans trobaran en anglès la web de campanya en favor de l'oficialitat, i amb diversos dels arguments que han de servir per convèncer els estats europeus cara al dia 19.

L'entitat també ha anunciat la contractació de publicitat a diverses capçaleres paneuropees, com Politico, o en mitjans estatals, com el diari suec Dagens Nyheter, per donar a conèixer la petició. Plataforma per la Llengua ha posicionat la publicitat de manera que arribi a tots els membres de les Representacions Permanents dels Països davant la UE, als legisladors europeus, al personal de les Direccions Generals de la Comissió i a altres diplomàtics i alts funcionaris de l'entorn de la UE. És molt important que els països percebin que aquest no és un tema d'una decisió que passarà desapercebuda, sinó que hi ha 10 milions d'europeus que prestem molta atenció al seu posicionament.

La publicitat als diaris europeus explica que la petició de l'oficialitat del català és legal, inclusiva i, justa, i que serveix per protegir una de les llengües autòctones del continent, és a dir, el patrimoni cultural comú de tots els europeus.

Durant les darreres setmanes, l'ONG del català ha estat duent a terme molta feina "discreta" amb representants dels diversos estats membres de la UE, i es declara satisfeta pels resultats. "Als estats membres se'ls ha demanat que prenguin una decisió i alguns fan preguntes abans de prendre-la. És normal. Un cop se'ls responen els dubtes, hi ha d'haver una negociació, i això correspon fer-ho al govern espanyol". Tot i això,"seguirem fent contactes diplomàtics fins al dia 19", declara el president de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder.

L'entitat continua recollint suports a l'oficialitat a través de catalaoficial.eu, que ja ha rebut més de 23.000 signatures de suport.

L'hora de mobilitzar els contactes internacionals

Plataforma per la Llengua també fa una crida als catalanoparlants que tenen amics i contactes de països d'arreu d'Europa perquè els expliquin la votació del dia 19 i que aquests expressin als polítics del seu país que donen suport a l'oficialitat del català a la UE.

Coincidint amb la campanya de publicitat als diaris europeus, l'entitat suggereix l'etiqueta #SAYYES per donar suport a les xarxes a la petició dels estats membres.

L'entitat també segueix demanant firmes de suport i donatius de campanya als catalanoparlants a través de la web de campanya de l'oficialitat catalaoficial.eu.

Una petició àmplia

Plataforma per la Llengua, juntament amb Òmnium Cultural, el Barça, Acció Cultural del País Valencià, el Col·legi de Metges de Barcelona, la patronal CECOT, l'Obra Cultural Balear i moltes altres entitats, van presentar dimecres passat el Compromís Cívic per l'oficialitat, un manifest que responsabilitza el govern espanyol del resultat de la votació del dia 19, i que explica que no es conformaran amb propostes molt menors, com és el fet de poder usar el català als plenaris del Parlament Europeu, una promesa del govern espanyol de fa més d'un any que segueix encallada i que "representa únicament un dels avantatges de l'oficialitat", segons Escuder.