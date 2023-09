Diada

9 d'Octubre: “País Valencià Antifeixista”

Per un País Valencià lliure de valencianofòbia, d’injustícies, LGTB-fòbia, masclisme, racisme i odi en la tradicional marxa pels carrers de València pel 9d'Octubre, a la plaça de Sant Agustí a les 18.00 h de València.

La Comissió 9 d’Octubre ha presentat el cartell oficial de la Diada del País Valencià i ha anunciat la convocatòria d’una manifestació a la Plaça Sant Agustí baix el lema “País Valencià Antifeixista”.

La Comissió ha recordat que en els últims 8 anys s'ha avançat en allò que depén de la societat i les institucions valencianes (economia i ocupació, drets socials i democràtics, territori i medi ambient, reconeixement del valencià, la lluita contra la discriminació per raó de sexe, gènere, llengua o origen…). Tot remarcant que "l’ofec que significa l’històric espoli fiscal, hi hem d’afegir les primeres actuacions del nou Govern valencià del bipartit PPVOX, molt negatives i preocupants".

Ha afegit, com que la societat valenciana ha evolucionat i, malgrat les pretensions de la nostàlgia postfranquista, no és possible retornar al passat. Hi ha canvis consolidats, i generacions noves que no estan disposades a permetre cap retrocés al més negre passat.

Ara cal dir més alt i contundenment: “País Valencià antifeixista”, afirmant que "no permetre el retorn al passat, i és, sobretot, la voluntat decidida de continuar avançant en el camí dels drets, la llibertat i la democràcia, i en favor de la majoria del poble valencià.

La Comissió 9 d’Octubre està formada per les entitats Acció Cultural del País Valencià (ACPV), ACV Tirant lo Blanc, Bloc d’Estudiants Agermanats (BEA), Ca Revolta, CCOO-PV, Compromís, Decidim, Intersindical Valenciana, ERPV, EUPV, Federació Escola Valenciana, Plataforma per la Llengua, Podem, Societat Coral El Micalet.