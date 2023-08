Sobiranisme

Trobada de les entitats sobiranistes dels Països Catalans a Palma

El proper divendres 1 de setembre, a les 12 h, tindrà lloc a Palma una trobada de les entitats sobiranistes dels Països Catalans. En un acte que es durà a terme al casal de Can Alcover, obert al públic i als mitjans de comunicació, l’Assemblea Nacional Catalana, ANC Catalunya Nord, la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià (Decidim) i l’Assemblea Sobiranista de Mallorca exposaran la seva postura davant els governs autonòmics sorgits de les eleccions del passat 28 de maig.

"Els nous governs de les Illes Balears i el País Valencià, ara en mans de la dreta i extrema dreta espanyoles de PP i Vox suposen, per una banda, la continuïtat de la submissió a l’Estat espanyol, amb l’espoli fiscal, la colonització cultural i l’allau demogràfic que això comporta, i que ja hem viscut amb els governs encapçalats per les sucursals del PSOE. Per altra banda, fan preveure una acceleració de la substitució lingüística, el consum de territori i recursos naturals i el deteriorament dels serveis públics. En aquest sentit, la trobada també servirà de cara a unir esforços i estratègies per explicar a la població que confiar en els partits espanyols és apedregar la pròpia teulada, i per pressionar els partits polítics autòctons per avançar cap la independència".