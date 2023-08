+Súmate

Anuncien el trapàs de Montse Sánchez, ex-presidenta de +Súmate

La notícia s'ha conegut avui a partir d'una piulada de Chema Clavero: "...amiga i companya de lluita per la indy, ha tingut un vessament cerebral i no hi ha solució.Ho faig públic a petició de la família. Quan tingui dades de tanatori, horaris, etc les faré públiques."

+Súmate ha anunciat públicament la notícia amb una piulada, que ha comptat amb reconeixement i condol del moviment independentista com Jordi Turull, Laura Borràs, l'actual president de +Súmate Manuel Bueno o Antoni Castellà.

A Can Rin, A Waterloo, al Palau de la Generalitat i al Casa dels Canonges. Massa records, sempre a la memòria, Montse. Que la terra et sigui lleu. pic.twitter.com/98GRlpFIxj — Jordi ✊ ||☆|| ✊ (@JordiSomInter) August 15, 2023